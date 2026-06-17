Данните на агресивни арогантни водачи, демонстриращи висок стандарт, е предоставила пловдивската дирекция на МВР на Националната агенция за приходите. На тези лица предстои да се извършват данъчни проверки и ревизии, за да се установи дали доходите им съответстват на стандарта на живот. Това съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Средно по 50 водачи на ден се санкционират за агресивно и арогантно поведение на пътя. Обичайно водачите карат мощни скъпи коли и именно техните данни са дадени на НАП. Мерките за строг контрол се прилагат от две седмици.

8 цивилни полицейски автомобила следят трафика по улиците в Пловдив, в малките населени места и по автомагистрала "Тракия". Когато засекат агресивен водач, го последват, изпреварват и на задното стъкло излиза надпис "Полиция. СТОП. Последвай ме", след което извеждат нарушителя встрани от пътя и на място го санкционират.

ГАЛЕРИЯ: МВР Пловдив засилва контрола по пътищата ‹ Виж всички 6 снимки ›

Отделно от това в Пловдив полицейски дрон ще следи за преминаване на червен светофар, шофиране без обезопасителен колан или използване на мобилен телефон в движение. Летателното средство ще се управлява от оператор в автомобил.