Екипажи от Военновъздушните сили (ВВС) на България и Унгария изпълниха сложни тактически задачи в небето над страната в рамките на мащабното многонационално учение "Thracian Blade 2026". В условните бойни действия за първи път съвместно оперираха новите български изтребители F-16 Block 70, родните МиГ-29 и унгарските JAS 39 Gripen, съобщиха от пресцентъра на ВВС за Plovdiv24.bg.

Военни маневри в авиобаза "Граф Игнатиево"

Бойните самолети на унгарските ВВС кацнаха на 16 юни 2026 г. в 3-та авиационна база "Граф Игнатиево'“. Веднага след пристигането си, чуждестранните пилоти са провели спешни координационни действия и съвместна подготовка с българските си колеги за успешното им интегриране в учението. Пълната логистична поддръжка и техническо обслужване на унгарските машини са били осигурени от инженерно-техническия състав на авиобазата.

Сложни тактически мисии във въздушното пространство

С нарастване на динамиката и военната сложност на "Thracian Blade 2026", българските и унгарските изтребители отработиха ключови отбранителни компоненти:

Въздушно патрулиране и контрол на въздушните граници.

Разчистване на въздушното пространство в определената зона на военната операция.

Тактическо прикритие и ескорт на вертолетни авиационни групи.

Провеждането на тези съвместни полети повишава съвместимостта между държавите членки на НАТО и демонстрира високата бойна готовност на българските екипажи с новата авиационна техника.