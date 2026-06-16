Поради възникнала техническа повреда Планетариумът на Регионален природонаучен музей – Пловдив няма да работи за неопределен период от време. Екипът на музея работи по отстраняването на проблема и ще информира своевременно за възстановяването на дейността на Планетариума, съобщиха от институцията.

Дигиталният планетариум, разположен в сградата на Регионалния природонаучен музей в Пловдив, е изграден през 2015 г. от американската компания Evans & Sutherland, световен лидер в областта.

Планетариумът разполага с купол с диаметър 8 метра и е оборудван със специален проектор с обектив тип "рибешко око“, позволяващ прожектиране върху целия купол едновременно.

Всеки един от филмите в програмата на Планетариума е своеобразно пътуване в Космоса, което позволява на зрителите да се докоснат до явления, които иначе не биха могли да видят. Планетариумът разполага с 50 места.