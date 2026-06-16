Обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен Форум на Филипопол – Изток и Юг е на етап оценка на предложенията на кандидатите "Драгиев и ко" ООД и "Парсек груп" ЕООД. Очаква се до един месец да има официална информация за класирането. Изпълнителят ще бъде определен на база икономически най-изгодната оферта при критерий "Оптимално съотношение качество/цена".

Източници на Plovdiv24.bg твърдят, че вече е известен победителят и това е компанията на инж. Цанко Драгиев, която е реализирала много обекти в града, включително втория етап от реконструкцията на "Голямоконарско шосе", ул. "Славянска", благоустрояването на зоната около Пловдивския и Техническия университети и др.

Процедурата за Античния Форум на Филипопол - Изток и Юг беше забавена около два месеца заради жалба в КЗК от фирма "Марица инфра" ЕООД. Дружеството не участва в конкурса, но оспори посочените от възложителя критерии за подбор с аргумент, че изискванията към кандидатите са изключително завишени. КЗК отказа да образува преписка.

Проектът

Обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен форум на Филипопол – Изток и Юг е на стойност 8 521 531,35 евро без ДДС или 10 225 837,62 евро с данъка.

Минималният срок за изпълнение на дейностите е 750 календарни дни, а максималният е 900 календарни дни. Възложител на поръчката е зам.-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов, към когото наскоро бяха прехвърлени и ресорите "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование". Финансирането е от бюджета на общината, но към момента на откриване на процедурата такова не е осигурено. Инвестиционният проект е готов от 2023 г.

Античният форум на Филипопол – Изток и Юг представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. С реализирането на проекта ще бъде напълно завършена цялата зона в центъра на Пловдив.

Форумният комплекс е в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина и с визуална връзка с нея. В инвестиционния проект има възможност за трета връзка от запад, която да е пешеходна и да тръгва от площада към източните ходови линии, а и историческа връзка и подход към “Форум запад" и “Форум север".

Какво ще се прави

Предвиждат се консервационни и реставрационни дейности на компрометирани елементи от археологическия комплекс. Проектът включва обновяване на инфраструктурата, изграждане на нова стълба към площада в западната част на обекта, поставяне на театрални пейки.

Ще бъдат възстановени колонадата на античния площад, магазините, покритата част пред тях, улиците, както и част от жилищни сгради. Всички останали елементи ще бъдат експонирани в специално разработени платформи и около тротоарите.