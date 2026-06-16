Общинската съветничка и бивш съпредседател на ПП "Зелено движение" Добромира Костова се похвали в профила си във фейсбук, че е спечелила съдебно дело срещу предишния кмет на Пловдив Здравко Димитров. Бившият градоначалник завел дело срещу Костова заради нейно изказване по време на сесия относно изкупуването на частен имот в парк "Отдих и култура" от общината.

Според Добромира Костова теренът е струвал в пъти повече. Тогавашният областен управител Илия Зюмбилев не върна решението, тъй като юридическият отдел на Областна администрация не констатирал незаконосъобразност.

Предисторията

Съветниците можеха да избират между четири варианта, но мнозинството в Общинския съвет гласува да се придобият малко над 67 декара в парк "Отдих и култура. Според пазарната ценова оценка от независим оценител имотът струва 28 971 900 лева без ДДС, или 427,82 лева на квадратен метър, или близо 35 милиона лева с данъка.

Фирмата собственик "Теа инвест" поиска цялата сума да се плати в деня на извършване на покупко-продажбата, но съветниците подкрепиха предложението на градската администрация, а именно - 10% от сумата да се преведе при сключването на договора, а останалата да се изплаща по 30% в следващите три поредни години 2024 г., 2025 г. и 2026 г.

Предложението беше прието с 35 гласа "за", 5 "против" и 1 "въздържал се".

Добромира Костова днес:

Съдът определя действията ми като изразяване на мнение в рамките на допустимата критика и това не съставлява противоправно деяние. Също така определя, че кметът, като публична фигура, следва да е по-толерантен към критика. Решението влезе в сила в края на май и сега очаквам екскметът да ми възстанови направените по делото разноски.

Свидетели в подкрепа на Димитров и на тезата за преживения от него "стрес“ се явиха общинският съветник Владимир Кисьов и Асен Костов. Същият Асен Костов преди това беше завел срещу мен наказателно дело от частен характер заради случка от същия ден - непосредствено след въпросното изказване. По това дело бях призната за невинна и на двете съдебни инстанции.

Общо три години срещу мен се водеха дела заради събития от този ден. И без да твърдя, че делата имат връзка, няма как да не отбележа факта, че веднага след приключването на първото получих призовка по второто. Съвпаденията са прекалено много, че да не си помисли човек, че няма връзка. Моето тълкуване е, че вероятно да съм засегнала нечии интереси с изказването си на сесията и този някой е преценил, че заслужавам съдебен тормоз и "дело шамар“.

Огромни благодарности към адв. Константин Костадинов, адв. Стефан Левашки и адв. Петър Джолов, които ме представляваха и ми бяха безценна подкрепа не само в съдебната зала, но и в моментите, когато изпитвах напрежение от този продължил години съдебен натиск. Защото няма да се лъжем - не е приятно.

Не е приятно в никакъв случай. Но не съм аз човекът, който ще спре да говори или да се бори, независимо какъв натиск или тормоз се опитват да упражняват върху него.

А що се отнася до самия повод за всичко това - казах нещо, което преди това бях заявявала и пред медиите, и нещо, в което съм убедена и до днес. Според мен Пловдив беше ощетен с около 150 милиона лева заради двете сделки с идентични имоти в Парк "Отдих и култура“.

Първата беше заменката тип "кон за кокошка“, при която седем скъпи имота бяха заменени срещу един имот в "Отдих и култура“. Цялата сделка беше оценена на 7 милиона лева, докато реалната според мен стойност на заменените терени беше около 120 милиона лева. На тези терени днес вече се строи с пълна сила.

Втората сделка беше плащането на 35 милиона лева от парите на пловдивчани за закупуване на терена на парка, вместо да се мине процедура по отчуждаване. Платиха се 35 милиона за терен идентичен на съседния (от другата сделка), който само месеци преди това беше оценен на 7 милиона лева - тоест 5 пъти по-малко.

И в двата случая оценките на имотите според мен бяха манипулирани чрез промяна на предназначението им - в първия случай занижаване стойността на седемте заменени терена, а във втория - завишаване стойността на терена, който беше закупен. И в двата случая това се случи по предложение на Здравко Димитров и с решение на подкрепящото го мнозинство в Общинския съвет.

Ние от "Демократична България" гласувахме "против“ тези решения. А аз отнесох години по съдилища (вероятно) заради позицията си.

Делата бяха напълно безсмислени за своите инженери, защото дори и да бях загубила, нямаше да спра нито да говоря, нито да работя така, както съм работила досега. Напротив. Единственият резултат е, че днес съм още по-мотивирана, още по-упорита и още по-готова за следващи битки.

Какво е спечелила - нека да каже! Съдът отказа да образува дело, тъй като не се чувало добре от аудиозаписите и стенографските протоколи не били пълни.