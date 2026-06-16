Десетки жители в различни точки на Пловдив ще бъдат без вода в жежкия юнски ден. От ВиК съобщават за три сериозни аварии на водопроводи и предупреждават, че няма да има вода до 17 ч.:

ул. "Даме Груев" и ул. "Охрид"

бул. "Санкт Петербург" срещу "Лаута Форест"

ул. "Хъшовска" и ул. "Асен Златаров"

ул. "Сатурн" №5

В Пловдивска област също има няколко големи аварии. Най-сериозната е в район Раковски, където е станала повреда на захранващ водопровод на Помпена станция "Дрангово-1" и "Дрангово-2". Засегнати са селата Отец Кирилово, Златосел, Върбен и Дрангово, които няма да имат вода до отстраняване на аварията.

За район Кричим частично е нарушено водоподаването в гр. Перущица - кв. Пастуша" и с. Ново село. Проблеми има и в три села в район "Родопи" - Ягодово, Лилково и Марково.

Втори ден продължава работата по отстраняването на аварията на водопровода в с. Долна махала, район "Съединение".