Община Пловдив обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на парково и улично оборудване на стойност 416 666,67 евро без включен ДДС (814 929,17 лева), съответно 500 000,00 € с ДДС (977 915,00 лева). Възложителят не се задължава да възложи доставки до пълния ѝ размер. Конкретните доставки ще се възлагат в зависимост от възникналите потребности и наличното финансиране на Възложителя. Средствата ще са от бюджета на Община Пловдив и финансирането е осигурено, предава Plovdiv24.bg.

Рамковото споразумение с един изпълнител ще е за срок от 2 години и предвижда доставка на пейки, кошчета за отпадъци, кашпи, маси, велостойки и чешми, изработени от висококачествен рециклируем бетон, дървесина и метални компоненти, отговарящи на съвременните изисквания за устойчивост, безопасност, функционалност и ефективност, подходящи за интензивна градска употреба.

В рамките на срока на действие на рамковото споразумение конкретните доставки ще се възлагат чрез възлагателни писма при условията и по реда, определени в Проекта на рамково споразумение. Комплексната оценка (КО) на всяка оферта се формира като сбор от оценките по показател "Цена“ (Ц) – 60 точки и показател "Срок за доставка“ (С) – 40 точки. Икономически най-изгодната оферта за поръчката ще бъде определена въз основа на критерия за възлагане "оптимално съотношение качество/цена“.

Всеки артикул има определен максимален брой точки от общо 60 точки, съобразно неговата относителна тежест и значение за предмета на обществената поръчка и очакваната честота на възлагане в рамките на изпълнението на рамковото споразумение, а именно:

Пейка с облегалка 6 точки;

Пейка без облегалка 5 точки;

Пейка без облегалка с полирана повърхност 4 точки;

Кошче за отпадъци 5 точки;

Кошче пепелник 2 точки;

Паркова кашпа с пейка 5 точки;

Паркова кашпа 4 точки;

Пейки и маси за открито (бетон) 5 точки;

Пейки и маси с метални профили 4 точки;

Оградни пейки с облегалка 4 точки;

Оградни пейки без облегалка 4 точки;

Пейки и маси с игрално поле 3 точки;

Спортни маси на открито 4 точки;

Чешма 3 точки;

Велостойка 2 точки.

Крайният срок за подаване на заявления е до 13 юли 2026 г. включително. На следващия ден - 14 юли 2026 г. в 14 ч. ще бъдат отворени заявленията/офертите на кандидатите.