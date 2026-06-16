Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив стартира поредна информационна кампания, насочена към превенцията на пожарите през летния сезон. Този път посланията за пожарна безопасност ще достигат директно до водачите на моторни превозни средства чрез билбордове, разположени по едни от най-натоварените пътни артерии в областта.

Информационните табла и мегабордовете са позиционирани по направленията Пловдив- Карлово, Пловдив- Хисаря, Пловдив- Съединение, Пловдив- Първомай, Пловдив- Раковски, Пловдив Асеновград и по трасето Пловдив- София. Те ще напомнят на пътуващите през месеците юни, юли и август да бъдат особено внимателни и отговорни по отношение на пожарната безопасност.

Кампанията е част от усилията на пожарната служба за ограничаване на риска от възникване на пожари в горски територии, земеделски площи и крайпътни участъци. Статистиката показва, че през летните месеци голяма част от пожарите възникват вследствие на човешка небрежност. Сред най-честите причини са изхвърлените от автомобилите незагасени фасове, както и оставените край пътя стъклени бутилки и отпадъци, които при високи температури и суха растителност могат да предизвикат запалване.

Чрез нестандартния подход и използването на външна реклама на ключови пътни участъци, от РДПБЗН – Пловдив целят важните послания да достигнат до възможно най-широк кръг граждани и гости на областта. Кампанията напомня, че предотвратяването на пожарите е обща отговорност и че дори едно невнимателно действие може да доведе до сериозни материални щети и опасност за живота на хората.

От пожарната служба призовават всички жители на областта да проявяват отговорност, да спазват правилата за пожарна безопасност и незабавно да подават сигнал на телефон 112 при забелязване на пожар или задимяване.