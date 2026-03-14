Спряха обществената поръчка за благоустрояване на Античния форум до Пощата в Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Както вече съобщихме в електронния портал ЦАИС е посочена жалба от “Марица Инфра" с искане за налагане навременни мерки и спиране от страна на КЗК. Дружеството не участва в конкурса и оспорва посочените от възложителя критерии за подбор с аргумент, че изискванията към кандидатите са изключително завишени. 

В документацията по обществената поръчка е публикувано становище от Агенцията за обществени поръчки, която е дала препоръки за прецизиране на информацията относно документите за доказване на съответствие с критериите за общ и специфичен оборот, като те се посочат алтернативно. Въпреки нанесената корекция, в секции "Критерии за подбор (3)“ и "Критерии за подбор (4)“ е запазено изискването определеният за изпълнител участник да представи въросните документи. Въз основа на това процедурата е спряна.

Припомняме, че сумата по проекта възлиза на 10,2 млн. евро, а две фирми - "Драгиев и ко" ООД и "Парсек груп" ЕООД кандидатстваха за реализацията му.

Минималният срок за изпълнение на дейностите е 750 календарни дни, а максималният е 900 календарни дни. Възложител на поръчката е зам.-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов. Финансирането е от бюджета на общината, но към момента на откриване на процедурата такова не е осигурено. 

Античният форум на Филипопол – Изток и Юг представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. Форумният комплекс е в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина и с визуална връзка с нея. В инвестиционния проект има възможност за трета връзка от запад, която да е пешеходна и да тръгва от площада към източните ходови линии, а и историческа връзка и подход към “Форум запад" и “Форум север".

Инвестиционният проект, който е от 2023 г., предвижда консервационни и реставрационни дейности на компрометирани  елементи от археологическия комплекс. Форум Юг-Изток визуално няма да се различава от Север и Запад. Проектът засяга 8000 кв. м., като ще има не само реставрация и консервация. Идеята е да стане част от центъра и естествено продължение на градината, затова предвижда да се направи пешеходен пробив от юг със стълбище. 

Ще има озеленяване, поливна система, тоалетна, археологията ще бъде естествена сцена и ефектно осветена. В плановете е включена и инсталация за мапинг шоу в южната и източната част, като ще се ползват стените на пощата за прожекциите и ще може да се види как е изглеждала Агората в този период. На всички входове ще бъдат поставени двуезични табели, а елементите, които няма да се използват в анестилоза, ще се разположат в лапидариума в свободна форма с обяснителни табели.

От източната страна, откъм бул. "Цар Борис III Обединител", ще се вдигнат 4 колони. 

Към днешнта дата се изчаква с окончателното становище на КЗК по жалбата на "Марижа инвест", за да може процедурата по обществената поръчка да продължи или да бъде прекратена и впоследствие пусната отново.