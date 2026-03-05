Сподели close
Две фирми са подали документи за обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен Форум на Филипопол – Изток и Юг. Кандидатите са "Драгиев и ко" ООД и "Парсек груп" ЕООД, предава Plovdiv24.bg.

Датата на отваряне на ценовите оферти предстои да бъде обявена. Процедурата обаче може да бъде спряна от Комисията за защита на конкуренцията заради жалба. Поръчката е обявена на 28 януари 2026 г., а на 18 февруари 2026 г. е подадена жалба от фирма "Марица инфра" ЕООД. Дружеството не участва в конкурса и оспорва посочените от възложителя критерии за подбор с аргумент, че изискванията към кандидатите са изключително завишени. Жалбата е със статус "иницииран процес", но от КЗК все още няма произнасяне дали ще стартира производство и до тогава поръчката е активна.

Обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен форум на Филипопол – Изток и Юг е на стойност  8 521 531,35 евро без ДДС. Срокът за подаване на документи изтече на 4 март 2026 г.

Минималният срок за изпълнение на дейностите е 750 календарни дни, а максималният е 900 календарни дни. Възложител на поръчката е зам.-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов. Финансирането е от бюджета на общината, но към момента на откриване на процедурата такова не е осигурено. Инвестиционният проект е готов от 2023 г. 

Античният форум на Филипопол – Изток и Юг представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. С реализирането на проекта ще бъде напълно завършена цялата зона в центъра на Пловдив. 

Форумният комплекс е в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина и с визуална връзка с нея. В инвестиционния проект има възможност за трета връзка от запад, която да е пешеходна и да тръгва от площада към източните ходови линии, а и историческа връзка и подход към “Форум запад" и “Форум север".

Предвиждат се консервационни и реставрационни дейности на компрометирани  елементи от археологическия комплекс. Проектът включва обновяване на инфраструктурата, изграждане на нова стълба към площада в западната част на обекта, поставяне на театрални пейки. Ще бъдат възстановени колонадата на античния площад, магазините, покритата част пред тях, улиците, както и част от жилищни сгради. Всички останали елементи ще бъдат експонирани в специално разработени платформи и около тротоарите.

Изпълнителят ще бъде определен на база икономически най-изгодната оферта при критерий "Оптимално съотношение качество/цена".