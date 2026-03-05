ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама кандидати за благоустрояване на Античния форум Юг-Изток в Пловдив
©
Датата на отваряне на ценовите оферти предстои да бъде обявена. Процедурата обаче може да бъде спряна от Комисията за защита на конкуренцията заради жалба. Поръчката е обявена на 28 януари 2026 г., а на 18 февруари 2026 г. е подадена жалба от фирма "Марица инфра" ЕООД. Дружеството не участва в конкурса и оспорва посочените от възложителя критерии за подбор с аргумент, че изискванията към кандидатите са изключително завишени. Жалбата е със статус "иницииран процес", но от КЗК все още няма произнасяне дали ще стартира производство и до тогава поръчката е активна.
Обществената поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен форум на Филипопол – Изток и Юг е на стойност 8 521 531,35 евро без ДДС. Срокът за подаване на документи изтече на 4 март 2026 г.
Минималният срок за изпълнение на дейностите е 750 календарни дни, а максималният е 900 календарни дни. Възложител на поръчката е зам.-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов. Финансирането е от бюджета на общината, но към момента на откриване на процедурата такова не е осигурено. Инвестиционният проект е готов от 2023 г.
Античният форум на Филипопол – Изток и Юг представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. С реализирането на проекта ще бъде напълно завършена цялата зона в центъра на Пловдив.
Форумният комплекс е в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина и с визуална връзка с нея. В инвестиционния проект има възможност за трета връзка от запад, която да е пешеходна и да тръгва от площада към източните ходови линии, а и историческа връзка и подход към “Форум запад" и “Форум север".
Предвиждат се консервационни и реставрационни дейности на компрометирани елементи от археологическия комплекс. Проектът включва обновяване на инфраструктурата, изграждане на нова стълба към площада в западната част на обекта, поставяне на театрални пейки. Ще бъдат възстановени колонадата на античния площад, магазините, покритата част пред тях, улиците, както и част от жилищни сгради. Всички останали елементи ще бъдат експонирани в специално разработени платформи и около тротоарите.
Изпълнителят ще бъде определен на база икономически най-изгодната оферта при критерий "Оптимално съотношение качество/цена".
Още по темата
/
Вадят и описват всички оригинални архитектурни елементи на Античен форум на Филипопол - Изток и Юг
04.03
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш районно управление в Пловдив
14:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
bpfc 1912
преди 2 ч. и 0 мин.
Ох дано не избират Парсека и бончо, че ще им е нужно около век за да довършат нещо започнато. Амин!
bpfc 1912
преди 2 ч. и 3 мин.
Ох дано не избират Парсек груп, че ще им е нужно около един век, за да довършат нещо което започнат...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.