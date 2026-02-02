© Plovdiv24.bg Проектантите арх. Венета Петкова и доц. д-р Иво Топалилов представиха проекта за реставрация и консервация на Форум Юг - Изток пред журналисти. Идеята е да бъде показан първият период от града, когато е станал част от Римската империя, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Форум Юг - Изток е поредната археология, след Източната порта и Небет тепе, която Пловдив ще покаже на света, коментира кметът Костадин Димитров.



Обектът има голямо историческо значение, тъй като това е бил централният площад на града. Експонирани са северната и западната части, но най-тежката част е юг - изток, като идеята е да се допълнят другите два сектора, обясни доц. Топалилов от БАН.



В архитектурен план има вплитане на няколко стила, но проектантите решили да покажат най-слабо познатия и най-интересния - първи строителен период. Тогава градът влиза в състава на Римската империя и започва устройството му спрямо римските стандарти. Това е периодът на римо-дорийския стил, който започва с управлението на император Клавдий и съществуването му продължава до средата на III век, когато колоните се заменят с мрамори. Пловдив влиза в Римската империя, но това не го прави римски град, защото майсторите идват от Мала Азия. Те носят със себе си не само уменията и така в града се усеща различно влияние - източно, западно и местно, каза доц. Топалилов.



Арх. Венета Петкова допълни, че най-много автентични данни има точно за този период, т. нар. пясъчен период и пясъчна архитектура. Проучени са над 200 архитектурни елементи и е добита 100% информация за този етап на античния форум, затова е решено елементите да са в римо-дорийски стил.



Форум Юг-Изток визуално няма да се различава от Север и Запад. Проектът касае 8000 кв. м., като ще има не само реставрация и консервация. Идеята е да стане част от центъра и естествено продължение на градината, затова се прави пешеходен пробив от юг със стълбище.



Ще има озеленяване, поливна система, тоалетна, археологията ще бъде естествена сцена и ефектно осветена. Предвижда се инсталация за мапинг шоу в южната и източната част, като ще се ползват стените на пощата за прожекциите и ще може да се види как е изглеждала Агората в този период. На всички входове ще бъдат поставени двуезични табели, а елементите, които няма да се използват в анестилоза, ще се разположат в лапидариума в свободна форма с обяснителни табели.



От източната страна, откъм бул. "Цар Борис III Обединител", ще се вдигнат 4 колони. Това са източните пропилеи и те ще излязат над нивото на площада, обясни арх. Венета Петкова.



Проектирането на обекта е започнало още през 2021 г., направено е обществено обсъждане на открито на площада, по-късно детайлно обсъждане в Дома на културата.



"Държах проектантите да се консултират с арх. Пройкова, за да не се получава дисонанс с останалите части на форумния комплекс. Няма да правим бутафория" - заяви заместник-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов.



Кметът Костадин Димитров добави, че проектът е в синхрон с модерното. Относно сградата на Централна поща и приобщаването й той коментира, че тя остава встрани от проекта. Сподели, че преди 1 година градската администрация е предприела срещи със собствениците, но резултати няма.



За реализирането на проекта ще се търси финансиране с постановление на Министерски съвет. Обявяването на обществената поръчка е при условията на неосигурено финансиране. Обектът е бил включен в Приложение 3, но поради намеса на Министерство на културата (заради археологията), финансирането не може да се осигури от МРРБ, обясни кметът Димитров.



