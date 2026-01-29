ИЗПРАТИ НОВИНА
Дойде времето и на Форум Изток-Юг
Автор: Диана Бикова 08:13Коментари (0)2294
Община Пловдив обяви обществена поръчка за благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античен форум на Филипопол – Изток и Юг. Тя е на стойност на 8 521 531,35 евро без ДДС. Срокът за подаване на документи е до 4 март, а на 5 март в 14 ч. ще стане ясно колко и кои са участниците в процедурата,  предава Plovdiv24.bg.

Минималният срок за изпълнение на поръчката е 750 календарни дни, а максималният е 900 календарни дни. Възложител на поръчката е зам.-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов. Финансирането е от бюджета на общината, но към момента на откриване на процедурата такова не е осигурено. Инвестиционният проект е готов от 2023 г. 

Обектът представлява недвижима културна ценност – паметник на културата от национално значение, част от историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. С реализирането на проекта ще бъде напълно завършена цялата зона в центъра на Пловдив. 

Форумният комплекс е в непосредствена близост до Цар-Симеоновата градина и с визуална връзка с нея. В инвестиционния проект има възможност за трета връзка от запад, която да е пешеходна и да тръгва от площада към източните ходови линии, а и историческа връзка и подход към “Форум запад" и “Форум север".

Предвиждат се консервационни и реставрационни дейности на компрометирани  елементи от археологическия комплекс. Проектът включва обновяване на инфраструктурата, изграждане на нова стълба към площада в западната част на обекта, поставяне на театрални пейки. Ще бъдат възстановени колонадата на античния площад, магазините, покритата част пред тях, улиците, както и част от жилищни сгради. Всички останали елементи ще бъдат експонирани в специално разработени платформи и около тротоарите.

Изпълнителят ще бъде определен на база икономически най-изгодната оферта при критерий "Оптимално съотношение качество/цена".


