В хасковския Окръжен съд влиза дело срещу бившия директор на Митница – Пловдив Мирослав Беляшки, обвинен за длъжностно престъпление, извършено на митническия пункт "Капитан Андреево“. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Делото е образувано на 15 юни по обвинителен акт на Софийската градска прокуратура. Според обвинението на 17 април 2025 г. на Митнически пункт "Капитан Андреево“ Беляшки, в качеството си на длъжностно лице като директор на пловдивската митница, е превишил властта си, като е предприел действия извън рамките на своята териториална компетентност.

По данни на прокуратурата той е разпоредил товарен автомобил с ремарке, превозващ акцизни стоки – цигари, да бъде предаден и придружен под митнически конвой от "Капитан Андреево“ до Митнически пункт "Видин“, откъдето да напусне територията на страната.

Камионът е превозвал 1400 мастърбокса цигари с транзитен режим от Грузия за Нидерландия и е бил отклонен за съвместна проверка от служители на Агенция "Митници“ и Главна дирекция "Гранична полиция“ след получена информация от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за движение на рискови стоки. Според обвинението целта на действията е била да се набави облага за юридическо лице, изразяваща се в неплащане на акциз в размер на 2,919 млн. лева. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за държавния бюджет в същия размер.

Наказателният кодекс предвижда за това престъпление затвор от една до осем години, ако престъплението на обвиняемия се докаже. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане в разпоредително заседание, допълват от съда.