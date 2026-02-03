Съдът поряза Мирослав Беляшки

© Административният съд в Пловдив отхвърли като неоснователна жалбата на Мирослав Беляшки срещу заповедта за дисциплинарно наказание "уволнение" и прекратяване на служебното му правоотношение като директор на ТД Митница Пловдив с ранг V старши, съобщиха за Plovdiv24.bg от институцията.



На 17 април 2025 г. Мирослав Беляшки направил опит да освободи задържан тир с цигари на ГКПП "Капитан Андреево", като по собствените му думи бил помолен за съдействие от турското консулство в Пловдив. На 30 април 2025 г. е арестуван, обвинен в превишаване на правомощията и уволнен още на следващия ден. Задържането му продължава близо три месеца и е освободен първоначално под домашен арест, впоследствие изменена на парична гаранция от 8000 лева.



След освобождаването от ареста Беляшки обжалва пред административния съд дисциплинарното наказание.



Съдебният състав в Пловдив приема, че законосъобразно и правилно е определено наложеното дисциплинарно наказание от ответника. Съобразени са критериите, визирани в чл. 91, ал. 1 от ЗДСл, а именно: тежестта на нарушението и настъпилите от него последици; формата на вината на държавния служител - умисъл; обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител.



Като краен извод съдебният състав приема, че оспорения административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма без допуснати съществени процесуални нарушения, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, поради което и отхвърля подадената жалба като неоснователна.



Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.