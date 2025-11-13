ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръжение, изумих се
Автор: ИА Фокус 09:30Коментари (0)915
© bTV
Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки беше задържан през април при акция на прокуратурата и ГДБОП за участие в схема за контрабанда на цигари.

Според обвинението спрял проверка на тир, транзитно превозващ цигари от Турция. След два месеца под стража и домашен арест след това той вече е на свобода срещу парична гаранция.

"Подготвях се за нормален работен ден. Още с влизането в кабинета доста настоятелно нахълтаха органите. Обясниха ми, че ще бъдат извършени процесуално-следствени действия и ако има нещо, което не трябва да бъде в офиса, да го съобщя. До ранния следобед не можех да си дам сметка за какво става дума и защо са там“, разказа пред bTV Мирослав Беляшки.

"Имаше полицаи с каски, с маски, с тежко въоръжение – автоматично оръжие. Изумих се“, допълни той.

"Нямало е никакво осуетяване на проверка, на контрабанда и друг вид действия от страна на г-н Беляшки. Той се е озовал на този митнически пункт, за да осъществи контрол на митническото бюро в Свиленград и да се види със служител, който е командирован от Пловдив. Действията, които се твърди, че е извършил, е следвало да бъдат извършени от други лица – служители на Митница Пловдив“, обясни адвокатът на Мирослав Беляшки – Кристиян Мирчев.

"Въпросният камион, за който се твърди, че е извършвал контрабанда, няма никакви забранени стоки, вещества  в него. Няма осуетяване на митническа проверка, защото въпросният камион е бил под митнически надзор и единствено е следвало да бъде придвижен до друг митнически пункт в България“, каза още Мирчев.

Беляшки обясни, че камионът е трябвало "да бъде придружен“, защото е получил по официален канал за комуникация с турското консулство в Пловдив въпрос дали може да се ускорят легитимни процедури по придружаване на товар на автомобил, който превозва акцизни стоки – цигари, които са декларирани по надлежния ред.

"Камионът трябва да премине транзитно през страната, но е задържан на "Капитан Андреево“, тъй като когато такъв товар преминава, трябва да има обезпечение за товара и евентуално, ако има отклонение от режима – например да спре някъде, да разтоварят камиона и да продадат цигарите в България. Самото обезпечение служи да покрие щетата към фиска, която би възникнала“, обясни Мирослав Беляшки.

"Според информацията, която ми бе предоставена, обезпечението е било недостатъчно. В такива случаи е допустимо под митнически контрол товарът да бъде преместен“, допълни той.

Мирослав Беляшки заяви, че това пътуване е било негово решение, защото е съчетал няколко задачи в една с цел да се улесни при необходимост някаква административна процедура.

По думите му е имало хора, които не са си свършили качествено задълженията.

Според него всичко това се е случило, за да може да бъде уволнен, да не бъде повече директор на митницата и да не пречи на някого.

"Възможно е да съм пречил на някакви икономически интереси“, допусна Беляшки.


Още по темата: общо новини по темата: 29
12.11.2025 »
28.10.2025 »
17.07.2025 »
17.07.2025 »
11.07.2025 »
08.05.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Туристите оставиха 10.8 милиона лева в Пловдив
08:49 / 13.11.2025
Адвокат от Пловдив с изненадваща позиция за поведението на шофьор...
15:04 / 12.11.2025
Над 2000 домакинства в Пловдив искат да заменят кюмбетата
14:50 / 12.11.2025
Пловдив губи услуга, подпомагаща уязвими семейства
13:36 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив посреща първия полет от Братислава
13:18 / 12.11.2025
Двама работят, трима гледат: Спряха важен ремонт край Пловдив
12:43 / 12.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: