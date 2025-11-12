ЗАРЕЖДАНЕ...
|Уволненият шеф на пловдивската митница иска да се връща
Той бе задържан в Пловдив през април при специализирана акция на прокуратурата и ГДБОП. Той е разследван за участие в схема за контрабанда на цигари, при която товар с над 1100 мастербокса, деклариран като транзитен от Грузия към друга държава, е трябвало да бъде освободен без проверка и придружен до Видин.
Беляшки твърди, че е действал в рамките на законовите митнически процедури, но според прокуратурата има данни за злоупотреба със служебно положение. След първоначален арест съдът му наложи постоянна мярка за задържане, която впоследствие беше изменена в домашен арест, а по-късно и в парична гаранция.
Мирослав Беляшки обжалва отстраняването си от директорския ост на Митница Пловдив. Той заема поста от март 2024 г., когато е назначен от тогавашната ръководителка на Агенция "Митници“ Петя Банкова, която по-късно също бе обвинена по друго дело за търговия с влияние.
