Апелативен съд – Пловдив измени присъдата, с която Денис Русиков е признат за виновен от Окръжен съд – Пловдив за отвличане, противозаконно лишаване от свобода, принуда, многократно нанасяне на телесни повреди спрямо две жени, в условията на домашно насилие, грабеж и закана с убийство, докато живели в Германия през 2023 г., а през 2022 г. - и в България, като в повечето случаи деецът е действал с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвите. Това съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.

Делото в апелативния съд е образувано по протест на прокуратурата и по жалба на една от пострадалите, с които се иска увеличаване на наказанията, и по жалба на подсъдимия, който претендира или за връщане на делото за ново първоинстанционно разглеждане, или за частично оправдаване на обвиненията, водещо до редуциране на наказанията.

Апелативният съд потвърди осъдителните изводи на първата инстанция по отношение на всяко едно от инкриминираните 14 деяния, като смекчи някои от квалификациите – за отвличането прие, че не е приложена особена жестокост, а телесните повреди на необжалвалата пострадала не са сторени по особено мъчителен начин.

Прие, че първата инстанция коректно е отчела значителната отегчаваща способност на утежненото минало на подсъдимия, което сочи, че налаганите му наказания, едно от които било ефективно лишаване от свобода, не са му оказали възпиращ ефект. Също и динамиката на престъпното въздействие по отношение и на двете пострадали, на всяка от които са причинени няколко телесни повреди, обединени в продължавани престъпления, а особената жестокост при причиняване на телесните увреждания на обжалвалата пострадала (която е била негова съпруга) е преизпълнена, като инкриминираните травми са настъпили от садистични прояви.

Критикува окръжния съд, че е занижил наказанието за престъплението принуда, без да отчете, че волята на жертвата е била пречупена посредством множество изобретателни актове на физическа и психическа агресия, които продължили (с почивки) над две денонощия. Обърна внимание, че отправената закана с убийство в същата престъпна ситуация е довело до увеличаване тежестта на всички образуващи я посегателства.

Счете, че първата инстанция е била права да съобрази интензивния характер и на принудата за отнемане на накитите на пострадалата, който доста е увеличил степента на обществена опасност на грабежа – тя е била подложена на сериозна заплаха, свързана с използването и на газов пистолет, която е задълбочила страдалческите й преживявания в рамките на целия престъпен епизод. Отбеляза, че наказанието за отвличането следва да се завиши и поради целта за извършване на други престъпления, която е постигната: лишаване от свобода на място, на което да може да бъде упражнявана необезпокоявано всякаква принуда към поведение, противно на волята й.

Наблегна на нейната лесна уязвимост – лишена от близки и приятели в чуждата страна, и на произлязлото сериозно влошаване на психо-физическото функциониране на организма й, което деецът е съзнавал, възприемайки отслабването й с над 10 килограма за инкриминирания период от шест месеца и фрапантното изменение в областта на очните ябълки.

Сподели констатацията на окръжния съд за наличие и на смекчаващи обстоятелства – проявеното, макар и колебливо, разкаяние на дееца, което, ведно с младата му възраст и полаганите грижи за детето му, дава надеждата, че изкривяванията в неговата ценностна ориентация могат да бъдат отстранени в следващите фази от живота му.

Като прецени силата и противоположното влияние на тези индивидуализиращи обстоятелства, апелативният съд достигна до извода на окръжния съд, че смекчаващите леко надделяват над отегчаващите за някои от престъпленията, а за други от престъпленията са в баланс. Поради преквалифицирането на отвличането по по-леко наказуем състав от НК намали определеното за него наказание от десет години на осем години.

Увеличи наказанието за упражнената с особена жестокост и по особено мъчителен за съпругата на Денис Русиков начин принуда от три години на шест години и шест месеца. Потвърди наказанията за останалите престъпления: шест години лишаване от свобода за противозаконното й лишаване от свобода; три години лишаване от свобода за заканата й с убийство; пет години лишаване от свобода за нанесената й средна телесна повреда; пет години лишаване от свобода за грабежа; шест месеца за част от леките телесни повреди и една година и шест месеца лишаване от свобода за друга част от тях.

Апелативният съд използва възможността по чл. 24 НК за увеличаване на общото най-тежко наказание осем години лишаване от свобода. Посочи, че многото на брой и различни по обект на правна защита посегателства, всички – сторени в условията на домашно насилие в рамките на половингодишен системен физически и морален тормоз над две жертви, от страна на деец с трайни престъпни навици, разкриват обща степен на обществена опасност, далеч надхвърляща обичайното престъпно поведение.

Заключи, че въпросния коректив по чл. 24 от НК се явява законосъобразният способ за индивидуализация, който гарантира, че престъпната настойчивост на Денис Русиков ще срещне съответна по интензитет държавна реакция. Намери за подходящо 2-годишно увеличение и фиксира окончателното наказание, което Денис Русиков следва да изтърпи, на 10 години лишаване от свобода (отбеляза, че санкционният избор на Пловдивския окръжен съд се оказа в крайна сметка коректен, макар и направен при неправилно утежняване на две от квалификациите, неправилно индивидуализиране на две от наказанията и неправилен отказ за приложение на чл. 24 НК).

Решението на апелативния съд не е окончателно, подлежи на обжалване и протест пред ВКС.