Признат е за виновен по всички повдигнати обвинения, осъден е на 10 години затвор

© Plovdiv24.bg Пловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия по НОХД №379/2024 г. Денис Русиков общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на 10 години при първоначален строг режим, след като го призна за виновен по всички повдигнати обвинения, а именно:



1.На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е отвлякъл В. К., като деянието е извършено в условията на домашно насилие и към отвлеченото лице е проявена особена жестокост – престъпление по чл. 142 ал.3 т.3 вр. ал.2 т.5а вр. ал.1 от НК.



2.На 14.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, противозаконно е лишил от свобода В. К., като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 142а ал.4 вр. ал.1 от НК.



3.За периода от 12.08.2023 г. до 13.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е принудил В. К. да извърши нещо, противно на волята й, като е употребил за това сила и заплашване и деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 143 ал.3 т.3 т.1 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.



4. На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е причинил на В. К. средна телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие по начин, особено мъчителен за пострадалата и с особена жестокост – престъпление по чл. 131 ал.1 т.5, т.5а и т.9 пр. последно вр. чл. 129 ал.2 вр. ал.1 от НК.



5.През периода януари 2023 г. – март 2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е причинил на В. К. леки телесни повреди, като деянието е извършено в условията на домашно насилие по начин, особено мъчителен за пострадалата и с особена жестокост – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.



6.През периода май 2023 г. – 13.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е причинил на В. К. леки телесни повреди, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, с особена жестокост и по начин, особено мъчителен за пострадалата – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.



7.През периода март 2022 г. до 16.09.2022 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е причинил на Т. М. леки телесни повреди, като деянията са извършени в условията на домашно насилие, с особена жестокост и по начин, особено мъчителен за пострадалата – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.



8.На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, се заканил с убийство на В. К. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 144 ал.3 т. 1 и т.3 вр. ал.1 от НК.



9.На12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е отнел чужди движими вещи – златно синджирче с тегло 3,62 гр. с висулки върху него, златен пръстен с бели камъчета и сребърно колие, всички вещи на обща стойност 604 лв. от владението на В. К. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване – престъпление по чл. 198 ал.1 от НК.



За всяко от престъпленията, за които го призна за виновен, съдът наложи на подсъдимият Русиков отделни наказания. Подсъдимият ще трябва да изтърпи едно общо най-тежко измежду наложените му наказания лишаване от свобода в размер на 10 години, при първоначален строг режим.



Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.