ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Признат е за виновен по всички повдигнати обвинения, осъден е на 10 години затвор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08Коментари (0)1278
© Plovdiv24.bg
Пловдивският окръжен съд наложи на подсъдимия по НОХД №379/2024 г. Денис Русиков общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на 10 години при първоначален строг режим, след като го призна за виновен по всички повдигнати обвинения, а именно:

1.На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е отвлякъл В. К., като деянието е извършено в условията на домашно насилие и към отвлеченото лице е проявена особена жестокост – престъпление по чл. 142 ал.3 т.3 вр. ал.2 т.5а вр. ал.1 от НК.

2.На 14.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, противозаконно е лишил от свобода В. К., като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 142а ал.4 вр. ал.1 от НК.

3.За периода от 12.08.2023 г. до 13.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е принудил В. К. да извърши нещо, противно на волята й, като е употребил за това сила и заплашване и деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 143 ал.3 т.3 т.1 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

4. На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е причинил на В. К. средна телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие по начин, особено мъчителен за пострадалата и с особена жестокост – престъпление по чл. 131 ал.1 т.5, т.5а и т.9 пр. последно вр. чл. 129 ал.2 вр. ал.1 от НК.

5.През периода януари 2023 г. – март 2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е причинил на В. К. леки телесни повреди, като деянието е извършено в условията на домашно насилие по начин, особено мъчителен за пострадалата и с особена жестокост – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

6.През периода май 2023 г. – 13.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, при условията на продължавано престъпление е причинил на В. К. леки телесни повреди, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, с особена жестокост и по начин, особено мъчителен за пострадалата – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

7.През периода март 2022 г. до 16.09.2022 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление е причинил на Т. М. леки телесни повреди, като деянията са извършени в условията на домашно насилие, с особена жестокост и по начин, особено мъчителен за пострадалата – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 5 т. 5а и т.9 пр. последно и вр. чл. 130 ал.2 вр. чл. 26 ал.1 от НК.

8.На 12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, се заканил с убийство на В. К. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, като деянието е извършено в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 144 ал.3 т. 1 и т.3 вр. ал.1 от НК.

9.На12.08.2023 г. в гр. Лайпциг, Република Германия, е отнел чужди движими вещи – златно синджирче с тегло 3,62 гр. с висулки върху него, златен пръстен с бели камъчета и сребърно колие, всички вещи на обща стойност 604 лв. от владението на В. К. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване – престъпление по чл. 198 ал.1 от НК.

За всяко от престъпленията, за които го призна за виновен, съдът наложи на подсъдимият Русиков отделни наказания. Подсъдимият ще трябва да изтърпи едно общо най-тежко измежду наложените му наказания лишаване от свобода в размер на 10 години, при първоначален строг режим.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 5
28.08.2024 »
02.07.2024 »
21.02.2024 »
27.08.2023 »
24.08.2023 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ще се лее асфалт от двете страни на Централна гара
14:20 / 21.10.2025
Студентка от Великобритания за Пловдив: Бях много притеснена в на...
11:58 / 21.10.2025
Търсят временен директор на Търговската гимназия
13:43 / 21.10.2025
Паркинг в центъра на Пловдив спипан от НАП
14:09 / 21.10.2025
Стотици водачи в Пловдивско получават "солени честитки" от полици...
11:49 / 21.10.2025
Общински съветник: Съмненията висят във въздуха
10:29 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
Самолети предизвикват мощни тътени над Пловдив?
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Млада майка от Пловдив пребита жестоко от мъжа си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: