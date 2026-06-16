Пловдивският акушер-гинеколог д-р Виктор Кръстев се превърна в едно от най-популярните лица в интернет пространство през последните седмици.

Със своите образователни видеа за женското здраве, поднесени с доза хумор и изключително достъпен език, медикът от града под тепетата печели хиляди последователи и разбива табута по теми, които често остават неудобни за обсъждане.

Въпреки че е роден в София, д-р Кръстев свързва целия си съзнателен живот с Пловдив. Още като дете се премества тук със семейството си, по-късно завършва медицина в Пловдивския медицински университет и днес практикува и помага на стотици пловдивчанки. Любопитен факт е, че той е първият лекар в рода си.

Нямаше някакъв конкретен момент, в който да избера медицината. Още от малък знаех, че искам да бъда лекар, разказва Кръстев пред Nova.

Защо избира точно акушерството и гинекологията?

Любовта към тази специалност идва от възможността да бъде част от едни от най-емоционалните и красиви моменти в човешкия живот.

Това е може би единствената специалност, в която съобщаваш повече добри новини, отколкото лоши споделя пловдивският лекар

От кабинета в Пловдив до екраните на хиляди жени

Именно ежедневната му работа с пациентките вдъхновява съдържанието, което д-р Кръстев създава онлайн. Повечето идеи за клиповете му идват директно от реалния живот. "

Ако чуя един и същи въпрос няколко пъти за седмица в кабинета, значи хиляди жени си го задават и вкъщи, обяснява той.

Според пловдивския специалист най-голямата и опасна грешка в днешно време е хората да търсят диагнози единствено в интернет, вместо да се консултират с истински експерт. Той призовава жените да не отлагат ежегодните си профилактични прегледи и в никакъв случай да не чакат появата на симптоми.

"Не превръщайте ChatGPT в личен лекар. Той няма нито диплома, нито ехограф. И със сигурност няма да дойде да ви изражда в два часа през нощта!“, съветва той.