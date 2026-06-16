В Окръжния съд в Пловдив продължава делото срещу подсъдимата Бериван Белялова по повдигнато обвинение за това, че на 06.01.2023 г. в ж.р. "Тракия" в Пловдив умишлено е умъртвила Ивайло Ангов. На днешното заседание бяха изслушани вещи лица, изготвили различни експертизи, предава Plovdiv24.bg.

От съдебно-медицинската експертиза на трупа стана ясно, че в тялото са констатирани общо четири наранявания - две в бедрото и две в гръдния кош, като три от тях са били нанесени приживе, а последното - посмъртно. Заключението на патоанатомите е, че раните в крака са причинили силна кръвозагуба, което е довело до леталния изход. Алкохолното опияние, в което се е намирал пострадалият, е забавило и притъпило усещането за болка, но с уточнението, че болката може да доведе до арефлексия.

Около раните на крака е констатирано изгаряне, което се допуска, че е от пламъка от дулото на газовия пистолет. Изстрелите в бедрото най-вероятно са от упор, а в гръдния кош - от по-голяма дистанция и затова няма открити частици и кръвонасядан, тъй като дисперсията /разпръскването/ на частиците се увеличава при увеличаване на дистанцията. Експертите обаче не могат да посочат под какъв ъгъл е стреляно, защото не става дума за проектил, а за газово оръжие, което в съдебната медицина е включено в групата на причиняващите атипитични наранявания.

Болката е била втора-трета степен, според американската 10-степенна медицинска скала за хеморагичен шок. Допуска се, че е можел да общува - да говори, дори да крещи, но заради настъпващата обърканост в тази степен на шок не може да се каже доколко е било ефективно това общуване. Смъртта е била бърза, кръвозагубата е продължила 1,41 минути заради високия кръвен дебит на артериалната гръдна и артериалната бедрена кръв. Патоанатомът посочи, че от това правило има и изключения - един човек имал 2,2 литра кръвозагуба и живял цели 2 часа. В процесния случай агонията е била за кратък срок, пострадалият е имал пулс и е можел да извършва някакви дейности. Популярно казано, приличал на умрял, с минимални сърдечна, мозъчна и дихателна дейности.

В първите четири степени на хеморагичен шок лицето е живо, не е настъпила биологична смърт. При неоказване на ефективна и навременна реанимация след четвърта степен процесът е необратим, посочиха съдебните медици.

Съдебно-медицинската експертиза на Бериван е констатирала няколко травматични увреждания, включително охлузване по кутрето на дясната ръка, кръвонасядания по лявата мишница и предмишница. При повторния преглед са намерени наранявания на главата, причинени около 12 часа по-рано. Те са били скрити от гъстата дълга коса на жената и медикът ги установил след като Бериван се оплакала от болки.

На следващото заседание ще продължи изслушването на вещите лица.