В Окръжния съд в Пловдив продължава делото срещу 26-годишната Бериван Белялова по повдигнато обвинение за умишленото убийство на Ивайло Ангов (50 г.). Днес се извършват разпити на свидетели, от чиито показания трябва да се сглоби пъзелът във фаталния ден, предаваОколо 6,30 вечерта с жена ми чухме нещо като удари в стената. Имаше гласове, но през стената не мога да определя дали са били караници или викове, женски или мъжки. Чух дум-дум и излязохме на площадката да видим какво става. Чух още 2-3 изстрела и падане на гилзи на теракота. Почудихме се няколко секунди какво да правим и тогава Белялова изскочи от апартамента на Иво, побягна надолу и каза: "Оле, какво направих". Главата на Иво беше подпряна на нивото на бравата. Попитах го какво става, а той изпсува: "Ай ще им е*а майката" и затвори вратата. Мислех, че са се постреляли малко, но всичко е наред. Ние се прибрахме и след 5 минути дойде полиция.Това са думи на свидетеля Светозар Банков, който живее със семейството си врата до врата с убития Ивайло Ангов.Покойният живеел повече от една година в този апартамент. Разведен бил, имал бивша съпруга и син. Поддържал добри отношения със съседите. Пийвал си, но пиянството му не било лошо и си лягал като си пийнел.Бил добър и отзивчив човек, на мравката път правел, но след срещите с Бериван и приятелката й Антония оставал без стотинка и на другия ден искал от съседа си 2 лева за една бира. Тогава казвал "Тия к*рви пак ми взеха парите". Работел на борсата в Първенец и понякога негов колега от съседния вход го карал с колата си на работа.В деня, когато Антов получел пари, едната или двете едновременно го посещавали. Пълнели чанти с храна от отсрещния магазин и мъжът казвал, че трябва да ги нахрани. На другия ден чантите ги нямало. Това ставало два-три пъти в месеца. Понякога към компанията се присъединявал още един мъж - висок, мургав, късо постриган. Пускали музика силно, случвало се и след 10 ч. вечерта. Когато им направели забележка, Ивайло намалявал звука, но Бериван го увеличавала нарочно, защото не искала да се съобразява със съседите.Банков го питал защо двете ходят при него и какво прави с тях, а той му отговарял, че нямат сексуални отношения и ги ползвал за компания, защото бил сам. Казвал е, че Бериван и Антония са ходели при него и в предишната му квартира. Споделял, че май са лесбийки."Не съм видял Ивайло да е посягал на Бериван, не съм чувал закани. Нейната физика е такава, че по-скоро тя може да го напляска" - посочи свидетелят.Ивайло Антов имал газов пистолет и предната нова година гърмял, затова съседът е убеден, че във фаталната вечер е чул изстрели и падане на гилзи. Семейството чакало гости, но ги отпратили и излезли да отидат на кафенето срещу блока. Тогава видели, че самата Бериван седи на стълбите пред входа, а малко по-късно дошла и приятелката й Антония. Пристигнала полиция и повикали двама съседи за поемни лица. След това станало ясно, че Антов е починал.Бериван и Ивайло се познавали от няколко години. Виждали се редовно през седмицата, говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. Ангов бил на работа, а когато се прибрал, Белялова го посетила в апартамента му в ж.к. "Тракия“ в Пловдив. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило Ивайло. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Ивайло ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу Бериван, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло Антов е остра кръвозагуба.