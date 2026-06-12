Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов сподели сериозните предизвикателства около дългоочаквания ремонт на Хуманитарната гимназия В гостуването си в подкаста на Слави Георгиев "Истината за Пловдив“. Той подчерта, че в продължение на век и половина никой не се е наел да извърши подобна дейност и въпреки натрупаното закъснение, приоритет за администрацията е останал животът и здравето на децата.
Той отказал вариант за повърхностно козметично замазване и боядисване, което просто да издържи до края на мандата му. Вместо това, след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата, строителите са започнали да стържат стените до здраво и да монтират гипсокартон по предписана методология. Към момента два от етажите вече се подготвят за боядисване, поставяне на врати и дюшеме, а целта е до средата на август всички строителни дейности да приключат. Така ще остане време за почистване преди 15 септември, а емблематичният паметник на културата ще бъде качествено реставриран за следващите поколения.
По отношение на финансовата ситуация, районният кмет призна, че бюджетите не достигат, а липсата на национален бюджет и забавените разчети за капиталови разходи са блокирали стартирането на нови обекти, ограничавайки работата само до текущи разплащания и довършване на миналогодишни проекти. Стаменов изрази надежда, че в новия общински бюджет ще бъдат заделени повече средства за подмяна на тротоарните настилки в "Централен“, много от които са на възрастта на неговите родители и са напълно амортизирани. Той даде пример със София, където се инвестират милиони годишно в тази насока, и призова Пловдив да заложи дългосрочна и устойчива политика за подмяна на пешеходните зони, което би осигурило безпроблемна експлоатация за десетилетия напред.
Друг критичен проблем за града е изсъхването на зелената система по време на летните жеги. Според Георги Стаменов, без изграждането на съвременни поливни системи е невъзможно да се говори за поддръжка на парковете.
Накрая районният кмет засегна и темата с паркирането, като се позова на стряскащата статистика на КАТ за хилядите нови регистрации на автомобили всяка година, голяма част от които остават в града. Неговото предложение за справяне с кризата е общината да започне да разработва малките си свободни парцели за изграждане на подземни и надземни многоетажни паркинги или за внедряване на модерни смарт-системи, които са широко разпространени в Европа. Според него няма значение дали паркингите ще се управляват директно от общината, или ще бъдат отдадени под наем, стига на шофьорите да се осигурят реални места за спиране, тъй като цената на услугата за гражданите остава една и съща.
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