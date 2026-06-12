Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов сподели сериозните предизвикателства около дългоочаквания ремонт на Хуманитарната гимназия В гостуването си в подкаста на Слави Георгиев "Истината за Пловдив“. Той подчерта, че в продължение на век и половина никой не се е наел да извърши подобна дейност и въпреки натрупаното закъснение, приоритет за администрацията е останал животът и здравето на децата.

Ремонтът го започнахме като текущ, но той прерасна в основен. След като се демонтираха три пода и три тавана, правени един върху друг, защото все са бързали за първия учебен ден, се установи, че цялата конструкция е изгнила. Особено в частта, която е към външните стени, където е оливало по стените и е държало влага. Нямаше как да си позволим да бързаме за първия учебен ден и да затворим в това състояние тази конструкция. В крайна сметка 150 години никой не се е хванал да направи този ремонт, поне ние да го свършим както трябва, та още 150 години да изкара описа тежкото състояние на сградата Георги Стаменов

Той отказал вариант за повърхностно козметично замазване и боядисване, което просто да издържи до края на мандата му. Вместо това, след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата, строителите са започнали да стържат стените до здраво и да монтират гипсокартон по предписана методология. Към момента два от етажите вече се подготвят за боядисване, поставяне на врати и дюшеме, а целта е до средата на август всички строителни дейности да приключат. Така ще остане време за почистване преди 15 септември, а емблематичният паметник на културата ще бъде качествено реставриран за следващите поколения.

По отношение на финансовата ситуация, районният кмет призна, че бюджетите не достигат, а липсата на национален бюджет и забавените разчети за капиталови разходи са блокирали стартирането на нови обекти, ограничавайки работата само до текущи разплащания и довършване на миналогодишни проекти. Стаменов изрази надежда, че в новия общински бюджет ще бъдат заделени повече средства за подмяна на тротоарните настилки в "Централен“, много от които са на възрастта на неговите родители и са напълно амортизирани. Той даде пример със София, където се инвестират милиони годишно в тази насока, и призова Пловдив да заложи дългосрочна и устойчива политика за подмяна на пешеходните зони, което би осигурило безпроблемна експлоатация за десетилетия напред.

Друг критичен проблем за града е изсъхването на зелената система по време на летните жеги. Според Георги Стаменов, без изграждането на съвременни поливни системи е невъзможно да се говори за поддръжка на парковете.

В новия бюджет ще искам отново целеви средства за тротоари, съответно и за ремонтни дейности в Стария град, в зоната на Трихълмието, за ремонтни дейности на Сахат тепе, Бунарджика и Младежки хълм. От години се боря за тези места да има една политика, която да бъде ежегодна, да се отделят средства, за да може да се направи един нормален план. Искам това зелено сърце в нашия град да бъде наистина привлекателно и да бъде място, където човек да отдъхне в една прекрасна обстановка. каза Стаменов в подкаста на Слави Георгиев

Накрая районният кмет засегна и темата с паркирането, като се позова на стряскащата статистика на КАТ за хилядите нови регистрации на автомобили всяка година, голяма част от които остават в града. Неговото предложение за справяне с кризата е общината да започне да разработва малките си свободни парцели за изграждане на подземни и надземни многоетажни паркинги или за внедряване на модерни смарт-системи, които са широко разпространени в Европа. Според него няма значение дали паркингите ще се управляват директно от общината, или ще бъдат отдадени под наем, стига на шофьорите да се осигурят реални места за спиране, тъй като цената на услугата за гражданите остава една и съща.