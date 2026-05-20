Родители и ученици от Хуманитарната гимназия "Свети Свети Кирил и Методий“ и ОУ "Княз Александър I“ излязоха на протест пред сградата на община Пловдив днес заради тежката организация на учебния процес и липсата на ясна перспектива къде ще учат децата през новата учебна година, предава репортер на Plovdiv24.bg. Гражданското недоволство идва като реакция срещу забавения ремонт на училищната сграда вече една година. Близо 2000 деца продължават да учат при трудни условия, разпръснати на 7-8 различни локации в града в режим на постоянна втора смяна.

Предистория и натрупани проблеми с ремонта

Първоначалните обещания на заместник-кмета Владимир Темелков пред родителите миналата година предвиждаха строителните дейности да приключат в рамките на 100 дни. Непредвидени проблеми обаче забавиха ремонта. Родителите подчертават, че твърденията за готови в момента трети и четвърти етажи на сградата не отговарят на истината. В процеса на работа са изплували дефекти като например: 6-7 слоя боя по стените, които са шупнали след боядисването, въпреки че по договор е трябвало да бъдат премахнати изцяло.

Въпреки проведената среща с кмета на район "Централен“ Георги Стаменов в понеделник, представеният график за строително-монтажните работи е породил съмнения, че някои ключови дейности са умишлено пропуснати или отпаднали. Родителите споделиха възмущението си, че отговорността се прехвърля изцяло върху строителя, който няма как самостоятелно да обезпечи липсата на готовност на обекта за началото на учебната година.

Алтернативни варианти, предложени от родителите

Протестиращите са разработили и входирали конкретни предложения до районния кмет Георги Стаменов и до кмета на община Пловдив Костадин Димитров, тъй като са убедени, че сградата няма да бъде готова до 15 август. Сред предложените схеми за временно настаняване на учениците от 5 до 12 клас:

Използване на новото крило на училищната сграда за обучение на 5-7 клас на една смяна чрез освобождаването му от администрацията и строителните материали, както и обособяване на 4-5 класни стаи във физкултурния салон с временни акустични стени;

Пренасочване на учениците от 8 до 12 клас към свободни помещения в СУ "Пейо Яворов“, в новия корпус на ОУ "Христо Ботев“ или в STEM кабинетите на ОУ "Райна Княгиня“;

Наемане на зали в комплекс "Колодрума“ и изграждане на акустични стени за обособяване на кабинети, както и преместване на 5-6 клас в СУ "Цар Симеон Велики“;

Въвеждане на ротационен принцип на две смени в училища с достатъчно свободна база.

от 1 до 4 клас запазват сегашното си местоположение

Позицията на училищното ръководство

Директорът на ОУ "Княз Александър I“ Гергана Янева обяви пред протестиращите родители, че всички предложени варианти вече са детайлно обсъждани, но са се оказали практически невъзможни, тъй като в града няма налична база 21 класни стаи, които да поемат учениците от двете училища. Тя допълни, че евентуално административно преместване в други училища би предизвикало вълна от недоволство сред родителите на въпросните учреждения.

За осигуряване на по-голям контрол и прозрачност, директорът обяви, че всеки вторник от 11:00 часа ще се провеждат открити срещи на място пред сградата, за да могат родителите лично да проследяват напредъка или застоя на строителството. Според училищното ръководство ремонтът може да бъде завършен в срок единствено ако строителната фирма осигури по-голям брой работници на обекта.

Основни искания за нормализиране на процеса

Протестиращите настояват още и за: