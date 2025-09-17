ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шокираща новина за ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив
За пръв път бяха обявени подробности защо се бави ремонтът на сградата паметник на културата. Наскоро кметът Димитров съобщи, че са констатирани конструктивни проблеми. Днес се оказа, че още през август при демонтирането на дюшемето е установена необходимост от подмяна на носещите греди, тъй като са тотално компрометирани.
Сега в двора на гимназията е струпана огромна купчина дървен материал, което е около 5-6% от изкарания от сградата материал. При най-леко потриване с ръка дървото се посипва на прах. Кметове и експерти се кръстят и благодарят на Господ, че досега не се е случил някой инцидент.
При първоначалното обследване е установено, че гредите са здрави. В последствие е констатирано, че има вътрешна патология и че гредите са изгнили и червясали. Поръчани са нови от Австрия, които са със здравина на метална конструкция, но са направени по технологията на дървен материал, обясни арх. Джугаланов.
Поръчката в единствената фабрика, която отговаря на стандартите на МК за паметник на културата, е направена през август, въпреки по традиция в цяла Европа тогава се почива. Очаква се в началото на следващата седмица да пристигнат първите греди и да започне монтажа им, каза районният кмет Стаменов.
Очаква се през октомври-ноември да има завършена конструкция. Допълнителната поръчка ще струва около 240 000 лева за материали и труд.
След шокиращите разкрития кметът Димитров се поинтересува дали родителите са информирани за проблема. По думите на директора Емил Начев ръководството на гимназията е в непрекъсната връзка с родителите, напрежение няма и са единични случаите на проява на нетърпение.
Градоначалникът отправи апел към фирмата изпълнител да засили темпото на работа и да увеличи броя на хората, които работят на обекта.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Нито едно дете повече" е каузата на "Капана фест" в Пловдив за 1...
10:33 / 17.09.2025
"Нощ на ангелите" 3 надмина всички досегашни издания, събра се ог...
09:41 / 17.09.2025
Жена от Пловдив: Затваряйте прозорците! От Шекера обгазяват!
21:10 / 16.09.2025
Пловдивчанин към Общината: Направихте голяма глупост, върнете ста...
08:01 / 17.09.2025
Археолог: На Небет тепе трябва да има контролиран достъп
08:10 / 17.09.2025
Дани Каназирева дебютира пред публика
17:39 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS