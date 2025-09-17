ИЗПРАТИ НОВИНА
Шокираща новина за ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив
Автор: Диана Бикова 10:27
© Plovdiv24.bg
Извънредна инспекция на вътрешната реставрация на 140-годишната сграда на Хуманитарната гимназия в Пловдив в присъствието на медии направиха тази сутрин кметът Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков, кметът на район "Централен" Георги Стаменов и проектантът арх. Димитър Джугаланов. Присъстват представител на фирмата изпълнител "ВДХ" и директорът на гимназията Емил Начев, предават репортери на Plovdiv24.bg.

За пръв път бяха обявени подробности защо се бави ремонтът на сградата паметник на културата. Наскоро кметът Димитров съобщи, че са констатирани конструктивни проблеми. Днес се оказа, че още през август при демонтирането на дюшемето е установена необходимост от подмяна на носещите греди, тъй като са тотално компрометирани. 

Сега в двора на гимназията е струпана огромна купчина дървен материал, което е около 5-6% от изкарания от сградата материал. При най-леко потриване с ръка дървото се посипва на прах. Кметове и експерти се кръстят и благодарят на Господ, че досега не се е случил някой инцидент.

При първоначалното обследване е установено, че гредите са здрави. В последствие е констатирано, че има вътрешна патология и че гредите са изгнили и червясали. Поръчани са нови от Австрия, които са със здравина на метална конструкция, но са направени по технологията на дървен материал, обясни арх. Джугаланов. 

Поръчката в единствената фабрика, която отговаря на стандартите на МК за паметник на културата, е направена през август, въпреки по традиция в цяла Европа тогава се почива. Очаква се в началото на следващата седмица да пристигнат първите греди и да започне монтажа им, каза районният кмет  Стаменов. 

Очаква се през октомври-ноември да има завършена конструкция. Допълнителната поръчка ще струва около 240 000 лева за материали и труд. 

След шокиращите разкрития кметът Димитров се поинтересува дали родителите са информирани за проблема. По думите на директора Емил Начев ръководството на гимназията е в непрекъсната връзка с родителите, напрежение няма и са единични случаите на проява на нетърпение. 

Градоначалникът отправи апел към фирмата изпълнител да засили темпото на работа и да увеличи броя на хората, които работят на обекта.



