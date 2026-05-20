Служители на Областна администрация Пловдив ще се включат утре в благородната кауза за безвъзмездно и доброволно кръводаряване "Дари кръв, спаси живот!“, организирана от Районния център за трансфузионна хематология – Пловдив. Инициативата има за цел да помогне на лечебните заведения и на пациентите в нужда, като мобилният кабинет ще очаква дарители от 09:00 до 13:00 часа пред самата сграда на администрацията, съобщиха от областната управа Регионалната кампания е напълно отворена и за всички пловдивчани, които изразяват желание да дарят кръв и да подкрепят мисията.

Значението на кампанията за регионалното здравеопазване

Районният център за трансфузионна хематология в Пловдив е институцията, която осигурява качествена и безопасна кръв, както и кръвни продукти за нуждите на всички лечебни заведения на територията на града и Южния централен район. Това превръща всяко отделно даряване в изключително значим акт за поддържането на стабилни запаси. Тъй като кръвта няма изкуствен заместител, тя може да бъде осигурена единствено чрез доброволни дарители.

Как процедурата помага за спасяването на човешки животи

Всеки изминал ден десетки пациенти в болниците – сред които пострадали при тежки инциденти, хора, подложени на сложни хирургически операции, онкоболни и родилки – разчитат директно на наличието на кръв в центровете. Самата процедура по кръводаряване е напълно безопасна за здравето, отнема съвсем малко време и представлява един от най-преките начини да се помогне на човек в нужда.

Официален призив към пловдивчани

Областна администрация – Пловдив отправя официален призив към всички граждани, които разполагат с физическа възможност и желание, да се присъединят към утрешната кампания. От институцията подчертават, че актът на доброволно кръводаряване е висша проява на човечност, която има силата реално да промени и спаси нечий живот.