Засекретиха делото срещу Бериван Белялова, имала нетрадиционни сексуални предпочитания
Автор: Ивет Калчишкова 17:06Коментари (0)1908
© Plovdiv24.bg
Процесът срещу Бериван Белялова, обвинена в умишленото убийство на своя приятел Ивайло Ангов в пловдивския квартал "Тракия“, бе засекретен заради интимни подробности, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Решението на съда бе взето по искане на защитата на подсъдимата с мотива, че в хода на делото ще бъдат разкрити интимни и лични подробности от живота ѝ.

Белялова не се признава за виновна и процесът започна с разпит на първите свидетели.

Сестрата на убития Албена Анова разказа, че е научила за трагедията от телевизията.

"Братовчед ми се обади и ми каза за убийството. Бях в пълен шок, не можех да реагирам адекватно“, заяви Анова пред съда.

По думите ѝ веднага се е свързала с полицията и още същия ден е тръгнала от София за Пловдив. Жената не скри емоциите си и се разплака в залата.

"Обичах го, той ми е брат. За мен е добър човек. Помагахме си финансово, чувахме се по телефона. Никога не е бил агресивен, дори когато е употребявал алкохол“, каза още тя.

Свидетелката заяви, че никога не е виждала Бериван Белялова и я познава само от разказите. Знаела е, че брат ѝ се среща с по-младо момиче, но не са били семейство. Жената допълни, че убитият й е споменал, че притежава газов пистолет, но тя не му е повярвала.

След нея бе разпитан и синът на Ангов - Томас. Той разказа, че е научил за смъртта на баща си от майка си и от новините.

"Беше ми много трудно да повярвам. Чухме се последно на 3 януари 2023 г., за да си честитим Нова година, а го видях дни преди това. Три месеца приемах успокоителни, защото не можех да се справя. Идваха матурите“, каза още той.

По думите му баща му винаги е бил добър човек и не е проявявал агресия, дори след употреба на алкохол.

Младият мъж разказа, че познава Бериван Белялова. Видял я е през 2021 г. пред входа на жилището на баща си, като тогава е останал с впечатлението, че двамата са просто приятели.

Той уточни, че никога не е разговарял с баща си за интимния му живот или за връзките му с жени. В същото време пред съда посочи, че е чул от познати на баща си твърдения, че Бериван Белялова е работила като проститутка, но това е било след фаталния инцидент.

Сподели още, че е чувал от баща си за намерението му да си вземе оръжие за самозащита, но не е приемал това сериозно. В залата показания даде и колега на Ангов - Ангел Пънев.

Той разказа, че на 6 януари, часове преди инцидента, е бил в дома на Ивайло Ангов заедно с Белялова. По думите му тримата са консумирали алкохол, но никой не е бил силно пиян.

"Бериван беше при него, пиеха водка. С Ивайло си говорихме, а тя беше мълчалива и резервирана. Ивайло никога не е бил агресивен. С Бериван поддържаха връзка дълги години, но той никога не ми е говорил за нея. Преди да му отида на гости, му се обадих, а той каза, че няма пари и е с 15 лева, но няма нужда от нищо“, заяви Пънев.

Той допълни, че по-късно същата вечер е разбрал за случилото се, след като му се е обадил началникът му.

Процесът бе закрит по искане на защитата на подсъдимата с аргумента, че предстои разпит на свидетели, които ще разкрият лични и интимни подробности от живота на Бериван Белялова.

Защитата на пострадалите роднини възрази, като заяви, че по делото вече има данни за неморален начин на живот и нетрадиционни сексуални предпочитания на подсъдимата, което според тях не налага засекретяване. Съдът обаче прие аргументите на защитата и делото днес продължи при закрити врати.


