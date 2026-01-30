ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Засекретиха делото срещу Бериван Белялова, имала нетрадиционни сексуални предпочитания
Решението на съда бе взето по искане на защитата на подсъдимата с мотива, че в хода на делото ще бъдат разкрити интимни и лични подробности от живота ѝ.
Белялова не се признава за виновна и процесът започна с разпит на първите свидетели.
Сестрата на убития Албена Анова разказа, че е научила за трагедията от телевизията.
"Братовчед ми се обади и ми каза за убийството. Бях в пълен шок, не можех да реагирам адекватно“, заяви Анова пред съда.
По думите ѝ веднага се е свързала с полицията и още същия ден е тръгнала от София за Пловдив. Жената не скри емоциите си и се разплака в залата.
"Обичах го, той ми е брат. За мен е добър човек. Помагахме си финансово, чувахме се по телефона. Никога не е бил агресивен, дори когато е употребявал алкохол“, каза още тя.
Свидетелката заяви, че никога не е виждала Бериван Белялова и я познава само от разказите. Знаела е, че брат ѝ се среща с по-младо момиче, но не са били семейство. Жената допълни, че убитият й е споменал, че притежава газов пистолет, но тя не му е повярвала.
След нея бе разпитан и синът на Ангов - Томас. Той разказа, че е научил за смъртта на баща си от майка си и от новините.
"Беше ми много трудно да повярвам. Чухме се последно на 3 януари 2023 г., за да си честитим Нова година, а го видях дни преди това. Три месеца приемах успокоителни, защото не можех да се справя. Идваха матурите“, каза още той.
По думите му баща му винаги е бил добър човек и не е проявявал агресия, дори след употреба на алкохол.
Младият мъж разказа, че познава Бериван Белялова. Видял я е през 2021 г. пред входа на жилището на баща си, като тогава е останал с впечатлението, че двамата са просто приятели.
Той уточни, че никога не е разговарял с баща си за интимния му живот или за връзките му с жени. В същото време пред съда посочи, че е чул от познати на баща си твърдения, че Бериван Белялова е работила като проститутка, но това е било след фаталния инцидент.
Сподели още, че е чувал от баща си за намерението му да си вземе оръжие за самозащита, но не е приемал това сериозно. В залата показания даде и колега на Ангов - Ангел Пънев.
Той разказа, че на 6 януари, часове преди инцидента, е бил в дома на Ивайло Ангов заедно с Белялова. По думите му тримата са консумирали алкохол, но никой не е бил силно пиян.
"Бериван беше при него, пиеха водка. С Ивайло си говорихме, а тя беше мълчалива и резервирана. Ивайло никога не е бил агресивен. С Бериван поддържаха връзка дълги години, но той никога не ми е говорил за нея. Преди да му отида на гости, му се обадих, а той каза, че няма пари и е с 15 лева, но няма нужда от нищо“, заяви Пънев.
Той допълни, че по-късно същата вечер е разбрал за случилото се, след като му се е обадил началникът му.
Процесът бе закрит по искане на защитата на подсъдимата с аргумента, че предстои разпит на свидетели, които ще разкрият лични и интимни подробности от живота на Бериван Белялова.
Защитата на пострадалите роднини възрази, като заяви, че по делото вече има данни за неморален начин на живот и нетрадиционни сексуални предпочитания на подсъдимата, което според тях не налага засекретяване. Съдът обаче прие аргументите на защитата и делото днес продължи при закрити врати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две популярни заведения за хапване на Главната затвориха врати
17:31 / 30.01.2026
Шефът на РЗИ: В Пловдив не е регистриран нито един случай на нови...
15:14 / 30.01.2026
"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
13:49 / 30.01.2026
Грозни сцени в жилище в Пловдив
13:33 / 30.01.2026
Пловдив почете 172 години от рождението на Стефан Стамболов
11:28 / 30.01.2026
Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
11:22 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS