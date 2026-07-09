Питонът, открит в центъра на Стара Загора след сигнал от граждани за змия край детска площадка, се оказа домашен любимец, избягал от терариума си и паднал от петия етаж на жилищен блок.

Влечугото е 2-годишна женска, дълга 1,65 метра и тежаща около 2 килограма. В момента то е настанено в спасителния център на "Зелени Балкани“, където ще остане, докато бъде окончателно установен и потвърден неговият собственик.

От община Стара Загора съобщиха, че мъж вече е заявил, че змията е негова. Той е признал, че питонът се казва Снежка и го е отглеждал като домашен любимец, но все още не е представил необходимите документи за регистрацията му.

Любопитен е и начинът, по който екзотичното влечуго е било заловено. Това е направено от младия старозагорец Данко Стоев, който признава, че още от дете страда от силна фобия от змии.

Стоев получил сигнал в малките часове на нощта за забелязана змия, за която първоначално хората помислили, че е жълт смок. Въпреки страха си той се свързал със свой приятел, който има опит с влечугите. Тъй като приятелят не бил в Стара Загора, го насърчил сам да действа незабавно, за да предпази хората и най-вече децата, които играят в района.

Така Данко преодолял страха си, хванал змията и едва след това разбрал, че всъщност държи в ръцете си питон.

"Мислех да си я гледам известно време и да я използвам в борбата с параноята си от змии. Голяма сладурана е. Но я отведоха в спасителен център“, разказва той.

От общината припомнят, че питоните са защитен вид и подлежат на задължителна регистрация. По тази причина РИОСВ - Стара Загора е поискала съдействие от РИОСВ - Хасково, за да провери дали животното фигурира в официалните регистри.

По първоначална информация собственикът е закупил Снежка като малка от зоомагазин и я е отглеждал в терариум.

До представянето на всички необходими документи питонът ще остане под грижите на спасителния център на "Зелени Балкани“, а при необходимост може да бъде преместен и в зоопарка в Стара Загора.

Експерти отбелязват, че подобни питони могат да достигнат цена над 1000 евро на черния пазар, а случаите на незаконно отглеждане на екзотични животни в България не са рядкост.