Новите изисквания за задължителното оборудване на автомобилите в Гърция предизвикаха истински бум в търсенето на пожарогасители и в Южна България. В специализираните магазини в региона съоръженията, отговарящи на гръцките стандарти, се изчерпват буквално часове след зареждането им.

Това разказаха собственици на търговски обекти, които отчитат рязък скок в интереса на шофьорите, подготвящи се за пътуване до южната ни съседка.

"Постоянно поръчваме нови количества и зареждаме. Вече дори правим списъци с хора, които са си запазили пожарогасител предварително“, коментират търговци.

Причината за засиленото търсене са новите гръцки правила, въведени като част от мерките за предотвратяване на пожари. В разгара на пожароопасния сезон дори запалил се автомобил може да предизвика сериозен инцидент, поради което властите в Гърция изискват автомобилите да бъдат оборудвани с пожарогасители, отговарящи на определен стандарт.

Според търговците използваните масово у нас автомобилни пожарогасители в много случаи не покриват гръцките изисквания. Затова все повече българи се насочват към модели с тегло 1 или 2 килограма, сертифицирани според необходимите стандарти. Цената им варира съответно около 25 и 35 евро.

Допълнителен стимул за покупките са и санкциите, които гръцките власти налагат при липса на необходимото оборудване.

Най-големият кахър за нашенци са глобите. Санкцията е 80 евро, но ако бъде наложена през уикенда, проблемът става по-сериозен. ПОС терминали няма, плащане в брой не се приема, а пощите и администрациите не работят. Това означава, че човек трябва да се върне отново в Гърция в работен ден, за да плати глобата. обясняват пред 24rodopi.com запознати

На пазара вече се предлагат и аптечки, отговарящи на бъдещите гръцки изисквания. Макар задължителният стандарт за тях да влиза в сила от януари следващата година, много шофьори вече се снабдяват с тях. Цената им е между 40 и 45 евро.

Какво трябва да има автомобилът при пътуване в Гърция?

За движение по гръцките пътища автомобилът трябва да разполага с:

Пожарогасител – прахов (тип ABC) с гасителен капацитет минимум 8A 34B C. Най-препоръчваният вариант е 2-килограмов пожарогасител със заверен годишен преглед или валиден стикер за годност.

Аптечка – задължително трябва да бъде комплектована и с валиден срок на годност. Въвеждането на европейския стандарт DIN 13164 е отложено, но наличната аптечка трябва да бъде изрядна.

Предупредителен триъгълник – задължителен при аварийно спиране.

Светлоотразителна жилетка – необходима при слизане от автомобила на пътя. Препоръчително е да се съхранява в купето, а не в багажника.

Гръцките власти извършват засилени проверки, особено през летния сезон, затова експерти съветват шофьорите да проверят предварително дали оборудването им отговаря на всички изисквания, за да избегнат неприятности и санкции по време на почивката си.