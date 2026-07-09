Внезапно почина Роберт Радославов, управител на компанията "Рубишипс“ и председател на Българската дунавска камара. Тъжната вест бе съобщена от негови колеги и представители на бранша.

Роберт Радославов е роден в Русе и посвещава целия си професионален път на речното корабоплаване. Той е трето поколение русенец, свързал живота си с корабоплаването, и има повече от 30 години опит във водния транспорт и логистиката.

Образованието му е изцяло насочено към морския и транспортния сектор. Завършва Техникума по речно корабостроене и корабоплаване в Русе, след което продължава обучението си във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ във Варна и в Стопанската академия "Д. А. Ценов“ в Свищов.

Едва в началото на миналия месец Радославов бе избран за председател на Българската дунавска камара. На новия пост той заяви намерението си да работи за развитието на речния транспорт, привличането на нови членове към организацията и реализирането на проекти за обучение на кадри в транспортния и логистичния сектор.