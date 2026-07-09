Нови кадри от охранителни камери разкриха последните известни движения на 11-годишната Наталия и бившия ѝ пастрок Асен Симеонов, които са в неизвестност вече десети ден. В момента мащабната издирвателна операция в района продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци.

Хронология на движението и нови записи

Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Асен Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. В хода на разследването е установено, че той е пристигнал там не с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където през последните два месеца е живял при своя брат. Според събраните данни Симеонов е напуснал селото след конфликт с брат си, прераснал във физическа саморазправа, след което се е отправил към Варна, а оттам е взел друго такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник, на който се вижда как Асен Симеонов и Наталия напускат село Константиново пеша. Така остава неясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно, като именно този период се разглежда като ключов за разследването. От момента, в който двамата излизат от селото, следите им се губят напълно.

Мобилизация на терен и ограничаване на информацията

В ефира на "Здравей, България“ доброволецът Боян Доцев, който поддържа постоянен контакт с близките на детето, заяви, че в издирването участват множество доброволчески групи, работещи паралелно с органите на реда. По думите му в началото е имало забавяне в организацията на операцията, но в момента действията на полицията са значително разширени. Сега на терен се работи с изключително много техника, а полицията е оборудвана и извършва мащабни проверки. Доцев подчерта, че разследващите умишлено ограничават публичната информация, за да не бъде подпомогнат евентуалният извършител.

Нападение в дома и ограничителна заповед

По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта, като е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, заплашвайки да подпали къщата. Майката на момичето е била нападната и заплашвана, което според близките категорично изключва версията детето да е напуснало дома си по собствено желание. Доброволецът призова да спрат коментарите, че Наталия е тръгнала доброволно с него, тъй като това не отговаря на фактите, разказани от семейството. Срещу Симеонов е имало и ограничителна заповед, а контактът му със семейството е бил изцяло прекъснат около седмица преди изчезването.

Доброволците и близките отправят официален призив към Асен Симеонов да освободи детето, независимо какви са намеренията му спрямо собственото му укриване. Те настояват той поне да остави Наталия на безопасно място в населено място, откъдето да бъде намерена жива и невредима, дори и след това да реши да продължи да се укрива сам.

Реакция на МВР и координация на операцията

Междувременно министър Иван Демерджиев разпореди главният секретар на МВР лично да поеме координацията на издирвателната операция. Той отправи критики към първоначалните действия на полицията във Варна и поиска максимална мобилизация на всички налични ресурси по случая.