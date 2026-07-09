Нова група шофьори от Индия и Узбекистан пристигна в Пловдив, за да се включи в екипа на градския транспорт. Причината е продължаващият недостиг на кадри, който принуждава превозвачите да разчитат все повече на работници от трети страни.

В началото на годината по линиите на градския транспорт вече започнаха работа първите 15 водачи от Индия. Заради продължителната процедура по обработка на документите новите служители пристигат на групи. Очакванията са общият им брой да надхвърли 150, а в по-дългосрочен план да бъдат назначени до 250 шофьори от Индия и Узбекистан.

Сред новопристигналите е Дилшот от Узбекистан, който има 34 години професионален опит като шофьор в градския транспорт на Санкт Петербург и Ташкент. Той споделя, че е избрал да работи в Пловдив, за да помага на семейството си. По думите му работата по новите маршрути не го притеснява.

Пловдив е хубав град, красив е и ми харесва. Затова дойдох тук да работя. Заплатата ме устройва. Аз съм опитен шофьор, не ми е трудно. Сега уча български - ляво дясно, спирка, направо. Първо ми показаха техническото обслужване на автобуса, а след това изминахме маршрута, за да се запозная с пътищата казва шофьорът от Узбекистан пред БНТ

В момента около 30 от новоназначените шофьори са от Узбекистан, а други 20 – от Индия. Те ще бъдат включени както в обслужването на автобусните линии на градския транспорт, така и в управлението на тежкотоварните автомобили на превозвача.

Освен възнаграждението, фирмата осигурява на чуждестранните служители и квартири.

Според превозвача Петко Ангелов целта е да се преодолее сериозният недостиг на кадри и постепенно да бъдат заменени част от най-възрастните водачи.

"Имаме право до 20% от персонала да бъде от трети страни. Идеята е да подмладим състава. Новите шофьори са до около 45 години и идват с опит от транспортни компании. В родните си страни получават по 500-600 долара месечно, а тук възнагражденията са около два пъти по-високи“, коментира той.

По думите му първите индийски шофьори вече са напълно адаптирани.

"Интегрирани са, работят, живеят тук, получават заплатите си и сме много доволни от тях“, допълни Ангелов пред Plovdiv24.bg.

Сред пътниците мненията за чуждестранните водачи са различни. Част от хората смятат, че няма значение откъде е шофьорът, стига да спазва правилата и разписанието.

Други посочват, че някои от новите водачи все още допускат грешки, като спират по различен начин на спирките или имат нужда от време, за да свикнат с маршрутите. Има обаче и граждани, които твърдят, че са по-доволни от тях, отколкото от част от българските шофьори.

Въпреки че по линиите вече се движат нови автобуси, пътниците продължават да се оплакват от големите интервали между курсовете през почивните дни и липсата на достатъчно електронни информационни табла по спирките.

Бъдещето на градския транспорт в Пловдив

На 1 юли беше подписан новият 10-годишен договор между Община Пловдив и консорциума, който обслужва 29 автобусни линии в града. Според местната администрация контролът върху изпълнението ще бъде значително затегнат.

Предвижда се автобус без работещ климатик да не напуска гаража на превозвача, да не бъдат пропускани спирки, а до един месец във всички превозни средства да бъдат монтирани камери, които да записват евентуални инциденти и конфликти.

Общината планира и възстановяване на електронните табла, които ще показват в реално време пристигането на автобусите.

До края на годината се очаква да започне оптимизация на транспортната схема с нови маршрути и удължаване на работното време на част от линиите до 00:00 часа. Плановете са поне пет автобусни линии да се движат до полунощ.

Според превозвачите именно привличането на шофьори от Индия и Узбекистан е една от ключовите предпоставки за изпълнението на новите транспортни разписания. Като основна причина за липсата на местни кадри се посочва конкуренцията от международните транспортни компании, които предлагат по-високи възнаграждения. В резултат средната възраст на шофьорите в градския транспорт в Пловдив вече надхвърля 60 години, а недостигът на водачи и механици остава един от най-сериозните проблеми в сектора.

СНИМКА: БНТ