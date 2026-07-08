Местната гражданска инициатива (МГИ) за реформа на градския транспорт в Пловдив е преминала успешно проверката на ГРАО и ще бъде разгледана на заседание на Общинския съвет на 16 юли. Това съобщиха организаторите на инициативата.

По информация на гражданската организация са били внесени общо 1441 подписа. След извършената проверка е потвърдено, че инициативата разполага с необходимия брой валидни подписи, въпреки отпадането на част от записите заради технически неточности, като липсващи ЕГН или подписи на хора без адресна регистрация в Пловдив.

Организаторите посочват, че вече са получили официално писмо от председателя на Общинския съвет, с което са уведомени, че исканията по подписката са разпределени към постоянните комисии и ще бъдат разгледани на сесията на местния парламент на 16 юли 2026 г.

Във връзка с предстоящото заседание гражданската инициатива организира протест в подкрепа на предложенията за промени в градския транспорт.

Демонстрацията е насрочена за 16 юли (четвъртък) от 08:30 часа пред сградата на Общинския съвет в Пловдив на ул. "Авксентий Велешки“ №20.

Според организаторите именно на това заседание общинските съветници ще трябва да се произнесат по исканията, подкрепени от подписката. Те определят предстоящото обсъждане като ключов момент за бъдещето на градския транспорт в Пловдив.

От инициативата отправят призив към гражданите да присъстват както пред сградата, така и в залата на Общинския съвет, за да демонстрират обществена подкрепа за исканите промени. По думите им широкото гражданско участие ще покаже, че пловдивчани настояват решенията за развитието на града да бъдат вземани публично и с активното участие на обществото.