Пловдивското кафене "Snack! Coffee Roasters“ е включено в европейското издание на престижната класация TOP 100 Coffee Shops Europe, където заема 44-а позиция.

На 22-ро място в класацията заема друго кафене от България - 43.12 Coffee във Варна.

Според официалния текст на организаторите, обектът е отличен заради специфичния си подход към предлагането на specialty (специално) кафе. Вместо да следва краткотрайни пазарни тенденции, мениджмънтът залага на класическото еспресо и напитките на негова основа, с цел да направи този клас кафе по-достъпен за по-широк кръг потребители.

Кафенето функционира като малко по обем пространство, като концепцията му е насочена към изграждане на местна общност и социални контакти. Обектът разполага със собствена пекарна, което позволява на екипа самостоятелно да подбира, изпича и доставя кафените зърна. По този начин се осъществява директен контрол върху качеството и свежестта на суровината.

Локацията на обекта е в град Пловдив, район "Северен“, на бул. "Марица“ 25.

Класацията се организира от глобалната платформа The World’s 100 Best Coffee Shops. Подборът и позиционирането на обектите се извършват въз основа на няколко фиксирани критерия:

Качество на предлаганото кафе;

Професионални умения на баристите;

Ниво на обслужване;

Специфика на атмосферата;

Внедряване на иновации;

Прилагане на устойчиви практики;

Степен на обвързаност с местната общност.

Постигнатият резултат класира обекта сред водещите специализирани локации за кафе на европейско равнище.