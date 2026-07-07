Пловдивското кафене "Snack! Coffee Roasters“ е включено в европейското издание на престижната класация TOP 100 Coffee Shops Europe, където заема 44-а позиция.
На 22-ро място в класацията заема друго кафене от България - 43.12 Coffee във Варна.
Според официалния текст на организаторите, обектът е отличен заради специфичния си подход към предлагането на specialty (специално) кафе. Вместо да следва краткотрайни пазарни тенденции, мениджмънтът залага на класическото еспресо и напитките на негова основа, с цел да направи този клас кафе по-достъпен за по-широк кръг потребители.
Кафенето функционира като малко по обем пространство, като концепцията му е насочена към изграждане на местна общност и социални контакти. Обектът разполага със собствена пекарна, което позволява на екипа самостоятелно да подбира, изпича и доставя кафените зърна. По този начин се осъществява директен контрол върху качеството и свежестта на суровината.
Локацията на обекта е в град Пловдив, район "Северен“, на бул. "Марица“ 25.
Класацията се организира от глобалната платформа The World’s 100 Best Coffee Shops. Подборът и позиционирането на обектите се извършват въз основа на няколко фиксирани критерия:
- Качество на предлаганото кафе;
- Професионални умения на баристите;
- Ниво на обслужване;
- Специфика на атмосферата;
- Внедряване на иновации;
- Прилагане на устойчиви практики;
- Степен на обвързаност с местната общност.
Постигнатият резултат класира обекта сред водещите специализирани локации за кафе на европейско равнище.