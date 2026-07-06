Сериозен инцидент се размина на една от най-натоварените пътни артерии в Пловдив. Възмутен шофьор публикува в социалните мрежи наглото нарушение на булевард "България".

Екшън ситуацията се разиграва на изхода на града в посока Пазарджишко шосе, в района на спортната зала на Пловдивския университет. На видеото се вижда как тежкотоварен автомобил грубо нарушава правилата и създава реална предпоставка за тежко ПТП.

Как се стигна до опасната ситуация?

Според автора на кадрите, камионът се е движил в най-дясната лента, която е предназначена единствено за завой надясно към базата на ПУ. Вместо да спази маркировката обаче, шофьорът решават да спести време.

В самия край на лентата шофьорът рязко свива вляво. С тази си маневра той засича колоната от автомобили, които вече се движат в правилната лента за направо. Само бързата реакция на останалите водачи е предотвратила сблъсъка.

Вълна от недоволство в мрежата

Видеото бързо натрупа популярност и предизвика лавина от гневни коментари. Пловдивчани са категорични, че подобно поведение по пътищата е недопустимо и настояват за незабавна реакция от страна на "Пътна полиция“.

Потребителите в мрежата призовават за засилен контрол и солени глоби за шофьорите на тежкотоварни автомобили, които редовно си позволяват опасни маневри в ключови участъци на града.