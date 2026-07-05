Пловдив продължава да привлича вниманието на големите световни медии. Престижното издание Euronews публикува подробен пътеводител за Града под тепетата, дело на журналистката Даян Апен-Садлър. В материала си тя споделя впечатления от древната история на града, възрожденската архитектура и артистичния квартал "Капана", като подчертава, че Пловдив е перфектната дестинация, която чужденците трябва да посетят веднага, преди тълпите да са го превзели покрай кандидатурата за Евровизия през 2027 година.

Тя остава очарована от факта, че Античният театър на Филипопол е сред най-добре запазените в света, като споделя, че по време на посещението си в средата на май е имала привилегията да му се наслади в пълно спокойствие.

Римският театър на Филипопол е сред най-добре запазените в целия свят - и въпреки това, по време на посещението ми в средата на май, компания ми правеха само още няколко души и една приятелски настроена котка сподеял в статия на Euronews Даян Апен-Садлър

За чуждестранната аудитория се подчертава и един ключов исторически факт, с който пловдивчани с право се гордеят. Историята на града започва много преди тази на Рим. Журналистката цитира археологическите проучвания, доказващи съществуването на селища тук още от 6000 г. пр.н.е., което категорично отрежда на Пловдив титлата най-стар непрекъснато населен град в Европа. Преминавайки през траките, Филип II Македонски, византийците и османците, градът е съхранил невероятни пластове култура.

В своя обстоен преглед Euronews запознава читателите си с блясъка на Филипопол и огромния Римски стадион, побирал навремето внушителните 30 000 зрители за гладиаторски битки и атлетически игри. За чужденците е пояснено, че по-голямата част от това антично бижу днес лежи скрита под оживените магазини на Главната улица.

Истински колорит в статията внася споменаването на една от градските ни легенди - Мильо Лудия. Статуята му на Главната улица е посочена като задължителна спирка за туристите.

Ще забележите, че коленето на Мильо са значително по-лъскави от останалата част от тялото му. Това е така, защото местните вярват, че едновременното им потриване носи огромен късмет в любовния живот. Задължително попитайте някой местен за пикантната история зад този ритуал съветва Апен-Садлър

Архитектурното и религиозно разнообразие Даян Апен-Садлър обръща внимание на пластовете история, оставени от различните култури. Тя описва Джумая джамия като една от най-старите османски религиозни сгради на Балканите, повлияна от византийската и старобългарската архитектура.

Истинският културен шок за журналистката обаче идва при разходката из архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив“, който от 2004 г. е в предварителния списък на ЮНЕСКО. Тя остава пленена от пищните възрожденски къщи, като специално отличава уникалния интериор и автентичните мебели на къща "Хиндлиян“, както и богатата експозиция на Етнографския музей, разкриваща българските традиции, носии и бит.

Залези от тепетата и културен живот Небет тепе е посочено като задължителна дестинация за посрещане на залеза заради стратегическата си гледка и хилядолетните археологически слоеве. Като алтернатива за панорамна гледка към слънцето е посочен и Бунарджика.

Статията обръща сериозно внимание и на фестивала "Opera Open“, който се провежда от юни до септември на Античния театър. Авторката споделя със съжаление, че не е успяла да присъства на спектакъл под звездите, и уверява, че това ще бъде основната причина да се завърне в Пловдив отново.

Пътеводителят на Euronews не пропуска да анализира и огромното влияние, което титлата "Европейска столица на културата 2019“ оказа върху развитието на Пловдив, и по-специално върху арт квартал "Капана“.

Някогашното занаятчийско средище, където улиците все още носят имената на древните професии (като "Железарска“ и "Златарска“), днес е описано като притегателен център за креативните индустрии и градската бохемия. Апен-Садлър дава и конкретни кулинарни препоръки към чужденците – да опитат задължително традиционните мекици с кафе за закуска, да се отбият през някой емблематичния бирен бар като "Котка и Мишка“ за крафт пиво и да се насладят на уютните ресторанти за прясна паста и спортни барове в района.

В заключението си британската журналистка е категорична: "Много хора посещават Пловдив само за еднодневна екскурзия от София, но градът определено заслужава много по-дълъг престой“.