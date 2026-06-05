Има градове, които носят своята атмосфера през вековете, но има и епохи, които остават запечатани в паметта ни с особен чар. Днес ви връщаме назад във времето - по-конкретно в средата на 60-те години на миналия век (между 1963 и 1966 г.), за да усетим заедно автентичния пулс на Пловдив.

Повод за тази носталгична разходка е уникално архивно видео, което беше споделено в социалните мрежи от популярната платформа FM Images Balkans. Черно-белите кадри ни показват един различен, по-спокоен, но изключително жив Пловдив.

Разходката ни започва от емблематичния хотел "Тримонциум“, чиято фасада тогава е украсена с лозунги от епохата (б.р. - "Слава на великия октомври"), а пред него преминават класически автобуси и ретро автомобили. Виждаме и модерния за времето си архитектурен силует на хотел "България“, както и оживените централни улици, по които пловдивчани бързат за работа или просто се наслаждават на слънчевия ден.

Видеото ни пренася и в сърцето на Пловдив- неговите павирани и калдъръмени улички. Камерата улавя малките детайли, които правят града ни толкова топъл -

Деца, които си играят на улицата и безгрижно галят голямо куче, възрастни пловдивчани, седнали пред праговете на къщите, унесени в разговори, жена, която мете пространството около старите метални контейнери, докато на заден план преминава каруца с кон - обичайна гледка за тогавашния градски транспорт и логистика, занаятчии и улични чистачи на обувки, разположили своите столчета пред дървени каси, готови да върнат блясъка на чепиците на преминаващите господа.

Пловдив винаги е бил град на музата и забавленията. Кадрите ни показват витрина на книжарница с плакати, отбелязващи годишнини, както и задължителната спирка за тогавашните пловдивчани - пункта за "Тото“, пред който винаги се заформя опашка от ентусиасти, проверяващи фишовете си направо върху кормилото на велосипед или вестникарска количка.

Футболните запалянковци пък ще разпознаят афишите за мачовете на "Спартак Пловдив“ и паметните срещи срещу ПСВ Айндховен през 1963 г. Видеото завършва на пълните трибуни на стадион "9-и септември", където стотици пловдивчани в емблематичните за епохата шлифери и каскети са се събрали, за да подкрепят отбора.

Вижте това безценно парче история във видеото по-долу и преоткрийте местата, покрай които минавате всеки ден.