Всяка година изданието Time Out публикува своя списък с най-недооценените дестинации в Европа за предстоящата година. През годините те успешно предвидиха възхода на места като Албания, Марсилия и Черна гора като топ летни дестинации. За 2026 г. обаче фокусът пада върху България - и по-конкретно върху нейния магнетичен втори по големина град - Пловдив.
Ето как изданието представя Пловдив:
"Дълго време Пловдив оставаше "тайна за посветени“. Град, който тихо съчетава старо и ново, но често остава в сянката на столицата София и популярните туристически точки в съседни държави. Това обаче е на път да се промени. С новия музикален фестивал PhilGood това лято, с участието на световни имена като The Cure и Gorillaz, се очаква градът да привлече значително международно внимание.
Пловдив е от онези редки места, които съчетават противоположности с лекота. Един от най-старите градове в света и най-старият постоянно обитаван град в Европа, той успява да остане едновременно исторически и съвременен, традиционен и модерен.
Разположен върху седем хълма, градът предлага впечатляващи гледки на всяка крачка, а река Марица добавя допълнително очарование към пейзажа. Но истинската магия на Пловдив е в неговата атмосфера - творческа, жива и изпълнена с енергия.
Ако обичате историята, Пловдив ще ви спечели веднага. Градът носи следите на множество цивилизации - тракийска, римска, византийска, османска и съвременна европейска. През вековете той е сменял имената си многократно - от Кендрисос и Филипопол до Тримонциум и Филибе.
Най-доброто място да започнете своето пътешествие е Старият град - един от най-красивите на Балканите. Калдъръмените улички се вият между хълмовете, а архитектурата от Възраждането придава неповторим чар. Много от старите къщи днес са превърнати в музеи и галерии, които лесно могат да запълнят цял ден с разглеждане. Особено впечатляваща е Куюмджиева къща - истинско бижу на епохата.
Един от най-забележителните символи на града е Античният театър на Филипопол - изключително добре запазен римски амфитеатър, датиращ от първите векове на новата ера. Дори и без събитие, мястото впечатлява със своята атмосфера, но ако попаднете на концерт там, преживяването е наистина незабравимо.
Квартал "Капана" е творческото сърце на града – първият официален творчески квартал в България. Някога дом на занаятчии, днес той е изпълнен с арт пространства, барове, ресторанти и бутикови магазини.
Тук ще откриете и едни от най-добрите кулинарни преживявания в града. Ресторант "Айлякрия“ се откроява със своя иновативен подход към българската кухня, превръщайки храненето в истинско изживяване. Не пропускайте класики като шопска салата и кавърма, съчетани с чаша българско вино.
Пловдив е и отлична отправна точка за опознаване на Южна България. Само на около 30 км се намира Бачковският манастир – един от най-важните духовни центрове в страната. По пътя ще минете през Асеновград, където се издига впечатляващата Асенова крепост с гледка към църквата "Света Богородица“.
Пловдив успява да балансира между древност и съвременност по начин, който малко градове могат. Със своите живописни улици, богата история и модерна културна сцена, той предлага пълноценно изживяване за всеки посетител.
Ако търсите следващата си дестинация – вече знаете къде да я намерите".
Time Out: Пловдив е най-недооцененият град в Европа
