Hills of Rock и PHILLGOOD превръщат Пловдив във фестивална столица на Балканите
Според Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team, именно Пловдив предлага уникални условия за развитие на фестивална култура, която да се позиционира и като туристическа дестинация.
В портфолиото на Fest Team важна роля заемат фестивалите Hills of Rock и PHILLGOOD, които се провеждат в Plovdiv и постепенно изграждат собствена международна аудитория.
Според Еленков силата на тези събития е в тяхната локация. Пловдив съчетава историческа архитектура, богата културна среда и близост до природата - комбинация, която създава специфично фестивално преживяване.
"Позиционирането започва със силен лайнъп и подходяща локация. Пловдив има уникалното предимство да съчетава история, градска култура и природна среда, което създава различна атмосфера за фестивалите“, обяснява той в интервю за международната платформа The Ticketing Business.
Организаторите виждат потенциал не само в привличането на местна публика, но и в развитието на фестивалния туризъм. Все повече международни посетители планират пътуванията си около музикални събития, което създава възможност Пловдив да се позиционира като дестинация за културни и музикални преживявания.
Вместо да се стремят веднага към мащаба на най-големите западноевропейски фестивали, стратегията е по-прагматична.
"Целта ни не е да копираме веднага мегaфестивалите в Западна Европа. По-скоро искаме да предложим отличително преживяване - силна музикална програма, интересна локация и добро съотношение между цена и стойност за посетителите“, казва Еленков.
Развитието на фестивалната сцена в Пловдив е част от по-широка тенденция - регионът на Югоизточна Европа постепенно се утвърждава като нова дестинация за концертни турнета и музикални събития.
Със своята културна история и модерна фестивална визия Пловдив има потенциала да се превърне в едно от ключовите места за подобни събития на Балканите. А успехът на фестивали като Hills of Rock и PHILLGOOD показва, че градът вече прави уверени стъпки в тази посока.
