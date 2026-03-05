Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пловдив постепенно се утвърждава като един от най-интересните фестивални центрове в Югоизточна Европа. Благодарение на комбинацията от историческа атмосфера, градска култура и природна среда, градът се превръща в сцена за все по-мащабни музикални събития, които привличат публика не само от България, но и от региона.

Според Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team, именно Пловдив предлага уникални условия за развитие на фестивална култура, която да се позиционира и като туристическа дестинация.

В портфолиото на Fest Team важна роля заемат фестивалите Hills of Rock и PHILLGOOD, които се провеждат в Plovdiv и постепенно изграждат собствена международна аудитория.

Според Еленков силата на тези събития е в тяхната локация. Пловдив съчетава историческа архитектура, богата културна среда и близост до природата - комбинация, която създава специфично фестивално преживяване.

"Позиционирането започва със силен лайнъп и подходяща локация. Пловдив има уникалното предимство да съчетава история, градска култура и природна среда, което създава различна атмосфера за фестивалите“, обяснява той в интервю за международната платформа The Ticketing Business.

Организаторите виждат потенциал не само в привличането на местна публика, но и в развитието на фестивалния туризъм. Все повече международни посетители планират пътуванията си около музикални събития, което създава възможност Пловдив да се позиционира като дестинация за културни и музикални преживявания.

Вместо да се стремят веднага към мащаба на най-големите западноевропейски фестивали, стратегията е по-прагматична.

"Целта ни не е да копираме веднага мегaфестивалите в Западна Европа. По-скоро искаме да предложим отличително преживяване - силна музикална програма, интересна локация и добро съотношение между цена и стойност за посетителите“, казва Еленков.

Развитието на фестивалната сцена в Пловдив е част от по-широка тенденция - регионът на Югоизточна Европа постепенно се утвърждава като нова дестинация за концертни турнета и музикални събития.

Със своята културна история и модерна фестивална визия Пловдив има потенциала да се превърне в едно от ключовите места за подобни събития на Балканите. А успехът на фестивали като Hills of Rock и PHILLGOOD показва, че градът вече прави уверени стъпки в тази посока.