Любимият Пловдив оглави нетипична класация, а именно най-недооценените дестинации в Европа за 2026 г., информираЕвропейците пътуват все повече и повече и част от популярните дестинации са пренаселени и повечето туристи остават с негативно отношение към курортите и местата, където са отишли.През 2026 година активно пътуващите търсят по-тихи и по-малко известни дестинации, далеч от туристическите тълпи.Сайтът Time Out създаде актуализиран списък с топ дестинации препоръчани от местни експерти. Те са посетили всеки един от представените градове и са останали повече от впечатлени.Пловдив заема първото място в тази класация.Те определят, че градът е получил признанието си от българите, но все още не получава своето заслужено място сред дестинациите на континента.Според тях няма причина вторият по големина град в България да не е включен в списъка ви - разнообразието от исторически забележителности и любопитни факти е забележително, а кулинарната сцена на града е една от най-вълнуващите в тази част на континента."Старият град на градът е безспорното основно събитие, невероятно красив лабиринт от калдъръмени улички с истории на всеки ъгъл, докато безупречно запазеният Древен римски театър на Филипопол се извисява гордо над града. Гледките са впечатляващи.", така описва те градът ни.Съветът им е да хората да планират пътуването си около фестивала PhillGood, чисто нов фестивал в градския Гребен канал с чудесен лайф-ъп за 2026 г.Освен това те поставят Пловдив в категория - "Най-добра евтина градска почивка".След Пловдив в класацията се нареждат Улцин в Черна гора, белгиийския град Генд, Битоля, Дери, Ливно, Терачина, Изола, Филах, Национален парк Пенеда Гереш.