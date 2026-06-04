Посетителите на Музея на авиацията в Крумово ще имат уникалната възможност да се запознаят отблизо с изключителен експонат. Става дума за комплект устройства за предаване, приемане и разчитане на морзови и кодирани съобщения от периода на Втората световна война. Историческата ценност е произведена от световноизвестната компания Great Northern Telegraph, създадена още през далечната 1868 г.

Още в края на 18-и век военните стратези осъзнават огромния потенциал на въздушното разузнаване, осъществявано с балони с горещ въздух. Истинската революция в комуникацията от небето обаче идва малко по-късно.

През 1911 г. американският пилот Бенджамин Фулоа лети над мексиканската граница и за първи път докладва за видяното в реално време, използвайки морзов код. Три години по-късно британските лейтенанти Доналд Луис и барон Джеймс успешно изпробват радиотелеграфията по въздух на разстояние от 16 км един от друг.

Морзовият код предава буквите от азбуката чрез манипулатор (ключ) с помощта на дълъг и къс сигнал ("тире“ и "точка“). Продължителността на точката се приема за една единица време, тирето е равно на три единици, а разстоянието между отделните думи е точно седем единици. Любопитен факт е, че съвременното научно познание потвърждава, че човешкото ухо възприема най-добре информацията именно при съотношение 3/1 между сигнал и шум.

В годините на Втората световна война устройствата за закодиране на съобщения, предавани чрез морзов код, намират широко приложение. Това поставя началото на изцяло ново направление в армията - кодирането и криптирането на класифицирана информация, пренасяна по радиотелефонни и цифрови канали.

Как е работила системата?

Съобщенията са се въвеждали чрез клавиатура, подобна на тази на пишеща машина, която пробива дупки върху непрекъсната хартиена лента. Всяка комбинация от дупки е кодирала конкретен знак от морзовата азбука. Готовата перфолента се е поставяла в трансмитер, който преобразува текста в електрически или радиоимпулси. Устройството е "прочитало“ дупките и е изпращало сигналите по линията с много по-висока скорост, отколкото човек би могъл да постигне ръчно. Предавателят е разполагал и с опция за регулиране на скоростта (броя думи в минута).

Музеят на авиацията

Единственият музей на авиацята в България е филиал на Националния военноисторически музей и съхранява изключително богата вътрешна и външна експозиция от самолети, вертолети, двигатели и дори космическа техника. Музеят на авиацията притежава изключително богата колекция, която наброява близо 6800 експоната. Те са разпределени в две вътрешни зали и една мащабна външна експозиция. Ето какво включва ядрото на тази колекция. Впечатляваща сбирка от самолети (изтребители, щурмоваци, транспортни и пътнически), вертолети и безмоторни планери, проследяващи историята на българската гражданска и военна авиация.

Колекции от черни кутии, системи за катапултиране, уреди за управление и радиорелейни/радиолокационни станции. Оригинални униформи, знамена, отличия, макети и снимки на пилоти и конструктори.

Тук се пази един от най-ценните предмети - оригиналният спускаем апарат на първия български космонавт Георги Иванов от мисията "Союз-33“ през 1979 г., както и неговият скафандър.

Сред емблематичните и редки машини на открито и закрито можете да видите оригиналния самолет на Георги Божинов (патентован през 1912 г.) и единствения запазен в света немски хидроплан Arado Ar 196 A-3 "Акула“.

До музея може да се стигне с автомобил, по главния път Пловдив – Асеновград. Тръгва се по Асеновградско шосе и се следва пътя за Аерогара Пловдив. Не завивайте наляво на табелата за с.Крумово, а продължете направо! На 10 км. при КЦМ( Комбинат за цветни метали) се прави обратен завой на следващото колело, при достигането отново до КЦМ се тръгва надясно по разклона за Аерогара Пловдив. След пресичане на ж. п. прелеза се тръгва надясно и се пристига до Музея на авиацията.

С влак също е вариант. Използвайте пътническия влак по линията Пловдив – Асеновград, като се слиза на спирка Маврудово, която се намира съвсем близо до входа на музея.