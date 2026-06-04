Шофьори недоволстват от начина, по който работят светофарите при новия пробив "Модър-Царевец", научи Plovdiv24.bg. Хората са категорични, че настройката на уредбите е причина за образуване на кошмарни задръствания всяка сутрин и всяка вечер в час пик.
"Кои олигофрени отговарят за регулирането на светофарите? "Модър - Царевец" се обезсмисля с тоя тъп светофар! Задръстването стига чак до "Коматевския възел". То бива, бива, ама само с усвояване на пари не става... Кога ще организираме протест, драги ми съграждани? Това е дебелоочие и подигравка с нас", не крие разочарованието си пловдивчанин, който публикува и кратко видео от въпросното място, снимано снощи.
"Пловдив е градът с най-гадните задръствания в цяла България. Шофирал съм в почти всички големи областни градове в България и тук положението е най-трагично. И Варна е голям град и лятото подминава половин милион, но има много по-добра инфраструктура. Подлези, надлези, детелини, кръстовища на две нива. Тук още си чакаме на прелезите като преди половин век", споделя мнението си под публикацията във Фейсбук друг пловдивчанин.
Припомняме, че Plovdiv24.bg веднъж вече обърна внимание на друг подобен сигнал, и то още преди една година. Тогава друг наш читател обяви регулирането на светофарите там като пълно безумие. Явно обаче отговорните институции не смятат за необходимо да се намесят и да решат проблема един път завинаги.
Реконструкцията на улица "Царевец" струваше 4,6 милиона лева и беше извършена за 6 месеца. Движението официално бе пуснато на 20 декември 2024 година.
Sony007
преди 8 мин.
Забележете колко коли преминават на зелен светофар. Липсва динамика и експедитивност. Сигурно сме и на първо място в света по бавно преминаване през кръстовище. Голяма вина за задръстванията и изнервените водачи особено в пиковите часове имат и курсовете за водачи с инструктори и техники на шофиране от миналия век, които бълват туткави и неадекватни шофьори, които докато се учат се влачат по улиците и светофарите и с такива умения и навици си остават за цял живот.
bpfc 1912
преди 1 ч. и 7 мин.
Сигурен съм, че някой, някъде не си е свършил работата, и много неща могат да се подобрят. Но има и едно правило в градоустройството, и то е, че колкото повече и по-големи булеварди правиш, толкова повече трафик генерираш. Без адекватна алтернатива на колите, каквито и настройки да се пипат, ефекта ще е минимален.
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