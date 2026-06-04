Шофьори недоволстват от начина, по който работят светофарите при новия пробив "Модър-Царевец", научи Plovdiv24.bg. Хората са категорични, че настройката на уредбите е причина за образуване на кошмарни задръствания всяка сутрин и всяка вечер в час пик.

"Кои олигофрени отговарят за регулирането на светофарите? "Модър - Царевец" се обезсмисля с тоя тъп светофар! Задръстването стига чак до "Коматевския възел". То бива, бива, ама само с усвояване на пари не става... Кога ще организираме протест, драги ми съграждани? Това е дебелоочие и подигравка с нас", не крие разочарованието си пловдивчанин, който публикува и кратко видео от въпросното място, снимано снощи.

"Пловдив е градът с най-гадните задръствания в цяла България. Шофирал съм в почти всички големи областни градове в България и тук положението е най-трагично. И Варна е голям град и лятото подминава половин милион, но има много по-добра инфраструктура. Подлези, надлези, детелини, кръстовища на две нива. Тук още си чакаме на прелезите като преди половин век", споделя мнението си под публикацията във Фейсбук друг пловдивчанин.

Припомняме, че Plovdiv24.bg веднъж вече обърна внимание на друг подобен сигнал, и то още преди една година. Тогава друг наш читател обяви регулирането на светофарите там като пълно безумие. Явно обаче отговорните институции не смятат за необходимо да се намесят и да решат проблема един път завинаги.

Реконструкцията на улица "Царевец" струваше 4,6 милиона лева и беше извършена за 6 месеца. Движението официално бе пуснато на 20 декември 2024 година.