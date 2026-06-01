На 6 юни (събота) от 13:00 до 16:30 ч. Творческият комплекс "Инкубатор" и Plovdiv Stage Park на Младежкия хълм ще се превърнат в сцена на детското изкуство и вдъхновение. Пловдив ще посрещне мащабното събитие "DalemiTalents" – уникална инициатива под надслов "Там, където личната кауза и талантите се срещат!", изцяло посветена на децата с мултижанрови таланти от града под тепетата.

Събитието се организира по идея на Теодора Далемска, чиято лична кауза е да даде безвъзмездно поле за изява на младите артисти пред широка публика, вдъхвайки им увереност да следват мечтите си. Благородният жест е подкрепен изцяло от Творчески комплекс "Инкубатор", който предоставя сцената и пространството на Plovdiv Stage Park, за да подари на децата и жителите на Пловдив един незабравим празник.

Организаторите са подготвили богата и динамична програма, разделена на три тематични блока, обещаващи много музика, танци, движение и интерактивно творчество:

БЛОК 1 (13:00 – 14:00 ч.): Старт на събитието ще даде емблематичният Хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева", последван от поредица изпълнения на Танцово студио "Милениум", вдъхновяващите индивидуални изпълнения на Габриела Илиева, Диана Чилингирова, Стелла Зенкова, Виктория Колева, както и представянето на Лазар Загорлиев под наслов "ПОЕТИТЕ на хълма".

БЛОК 2 (14:00 – 15:00 ч.): Часът на бойната енергия, грацията и ритъма ще ни срещне с АСКК "Тракия", Taeкуондо клуб, "Дивизи", СК "Радина" и нови завладяващи хореографии от ТС "Милениум".

БЛОК 3 (15:00 – 16:30 ч.): Финалният блок ще избухне в цветове и емоции с Вокално студио "Българка", DS Mariposa, "Музикална вълна" и "Златорог".

Специален акцент в следобеда ще бъде вълнуващият куиз с публиката (от 15:20 ч.), организиран съвместно с Младежки център към Община Пловдив, в който зрителите ще могат да станат активни участници с много интерактивни моменти и изненади.

"DalemiTalents" е събитие, напълно отворено за всички. То е покана към всяко пловдивско семейство и гост на града да се докосне до магията на детското творчество.

"Елате да се вдъхновим заедно от таланта, енергията и мечтите на нашите деца! Елате да подкрепим талантите на Пловдив – очакваме ви!", споделят организаторите.

