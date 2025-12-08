ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Пълно безхаберие!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:27
© Plovdiv24.bg
Архив
"Преди време писах, че светофарът на кръстовището на 'Пещерско шосе' и 'Царевец' няма зелен сигнал за завой наляво. Благодаря за публикуването!

Сега за пореден път насочвам вниманието на градските управници към този и още един проблем. От 3 дни светофарът не работи. Сутрин преминават ученици, автомобили, бусове, автобуси, работещи хора, лекари и т.н.

Въпрос на време е да стане тежък инцидент. Ако не може да се поправи светофарът известно време, поне да се изпрати полицай регулировчик.

Не мога да разбера, толкова ли е трудно да се вземе някакво решение!? Това е едно от най-натоварените кръстовища в града ('Европейска столица'). Пълно безхаберие!", съобщи читател на Plovdiv24.bg.


