|Пловдивчанин: Пълно безхаберие!
Сега за пореден път насочвам вниманието на градските управници към този и още един проблем. От 3 дни светофарът не работи. Сутрин преминават ученици, автомобили, бусове, автобуси, работещи хора, лекари и т.н.
Въпрос на време е да стане тежък инцидент. Ако не може да се поправи светофарът известно време, поне да се изпрати полицай регулировчик.
Не мога да разбера, толкова ли е трудно да се вземе някакво решение!? Това е едно от най-натоварените кръстовища в града ('Европейска столица'). Пълно безхаберие!", съобщи читател на Plovdiv24.bg.
