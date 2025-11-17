Гражданин се ядоса на кмета на "Западен", тя му отговори

© Plovdiv24.bg Гражданин попита кмета на район "Западен" Тони Стойчева какво се случва със светофара при кръстовището с ул. "Царевец".



"Днес сутринта задръстването по ул. "Солунска" започваше от Математическата гимназия. Успях пеша от спирката на училището да си хвана изпуснатия автобус номер 12 и да се кача на спирката на аптеката. Правете си сметката как се е движела колоната... Докога ще трябва да търпят всички участници в движението явния проблем със светофара на кръстовището с "Царевец"?", пита ядосаният мъж.



Тони Стойчева му отговори следното:



"Многократно съм сезирала ОКТ за проблема, но за съжаление решаването му не е от моите правомощия. Разбирам напълно неудобството, което всеки ден шофьорите търпят".



Недоволен от отговора й той продължи:



"Като разбирате неудобството и не срещате разбиране от ОКТ, вадите целия наличен персонал на районното кметство и отивате пред ОКТ. Викате журналисти да покажете сутрин и вечер какво става.



Даже в момента 16:38 часа на 17.11.25 г задръстването го има. Хайде да намирате решения, а не оправдания, че това не Ви е от правомощията. Ако не може да се справите, не е срамно да се оттеглите".