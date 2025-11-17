ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гражданин се ядоса на кмета на "Западен", тя му отговори
"Днес сутринта задръстването по ул. "Солунска" започваше от Математическата гимназия. Успях пеша от спирката на училището да си хвана изпуснатия автобус номер 12 и да се кача на спирката на аптеката. Правете си сметката как се е движела колоната... Докога ще трябва да търпят всички участници в движението явния проблем със светофара на кръстовището с "Царевец"?", пита ядосаният мъж.
Тони Стойчева му отговори следното:
"Многократно съм сезирала ОКТ за проблема, но за съжаление решаването му не е от моите правомощия. Разбирам напълно неудобството, което всеки ден шофьорите търпят".
Недоволен от отговора й той продължи:
"Като разбирате неудобството и не срещате разбиране от ОКТ, вадите целия наличен персонал на районното кметство и отивате пред ОКТ. Викате журналисти да покажете сутрин и вечер какво става.
Даже в момента 16:38 часа на 17.11.25 г задръстването го има. Хайде да намирате решения, а не оправдания, че това не Ви е от правомощията. Ако не може да се справите, не е срамно да се оттеглите".
