ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Гражданин се ядоса на кмета на "Западен", тя му отговори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:43Коментари (1)2360
© Plovdiv24.bg
Гражданин попита кмета на район "Западен" Тони Стойчева какво се случва със светофара при кръстовището с ул. "Царевец".

"Днес сутринта задръстването по ул. "Солунска" започваше от Математическата гимназия. Успях пеша от спирката на училището да си хвана изпуснатия автобус номер 12 и да се кача на спирката на аптеката. Правете си сметката как се е движела колоната... Докога ще трябва да търпят всички участници в движението явния проблем със светофара на кръстовището с "Царевец"?", пита ядосаният мъж.

Тони Стойчева му отговори следното:

"Многократно съм сезирала ОКТ за проблема, но за съжаление решаването му не е от моите правомощия. Разбирам напълно неудобството, което всеки ден шофьорите търпят".

Недоволен от отговора й той продължи:

"Като разбирате неудобството и не срещате разбиране от ОКТ, вадите целия наличен персонал на районното кметство и отивате пред ОКТ. Викате журналисти да покажете сутрин и вечер какво става.

Даже в момента 16:38 часа на 17.11.25 г задръстването го има. Хайде да намирате решения, а не оправдания, че това не Ви е от правомощията. Ако не може да се справите, не е срамно да се оттеглите".


Още по темата: общо новини по темата: 303
01.11.2025 »
17.04.2025 »
07.03.2025 »
08.01.2025 »
31.12.2024 »
25.12.2024 »
предишна страница [ 1/51 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А този не може ли да ходи да протестира?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: