© Plovdiv24.bg виж галерията Пасарелката на "Модър Царевец" е почистена от екипи на ОП "Чистота" още във вторник, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.



Отпадъците и екскрементите около съоръжението и самият асансьор са премахнати. В четвъртък ще се направи нов опит да се отстрани боята от иноксовото покритие на асансьорите, което по принцип е много трудно.



За грозната гледка сигнализира читател на Plovdiv24.bg.