Почистиха, но не съвсем пасарелката на "Модър-Царевец"
Автор: Диана Бикова 08:52
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пасарелката на "Модър Царевец" е почистена от екипи на ОП "Чистота" още във вторник, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Отпадъците и екскрементите около съоръжението и самият асансьор са премахнати. В четвъртък ще се направи нов опит да се отстрани боята от иноксовото покритие на асансьорите, което по принцип е много трудно.

За грозната гледка сигнализира читател на Plovdiv24.bg.


Сложете камери и следващия път лайнарите да си оближат с езика мизериите. Иначе след 1 месец ще е пак същото.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

