ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почистиха, но не съвсем пасарелката на "Модър-Царевец"
Отпадъците и екскрементите около съоръжението и самият асансьор са премахнати. В четвъртък ще се направи нов опит да се отстрани боята от иноксовото покритие на асансьорите, което по принцип е много трудно.
За грозната гледка сигнализира читател на Plovdiv24.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 306
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 0 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026
Поставят 52 контейнера за смет в "Столипиново"
16:20 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив
14:15 / 14.01.2026
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л...
13:57 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS