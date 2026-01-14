ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л*йно в асансьор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:57
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Гневно писмо изпрати до Plovdiv24.bg наш редовен читател. То е озаглавено "Шок и ужас! 1.5 година след отварянето на "Модър-Царевец".

Публикуваме го без редакторска намеса:

От доста време смятах да обърна внимание на това в какъв л*йнарник се превръщат асансьорите по транспортните преходи в Пловдив, но все се отказвах. До днес!

Случая е с асансьорите на подлеза до "Каспела". То не е драсканици, то не е мазане с бои върху бутоните, за да се запекат и да не могат да се натискат, боклуци, отпадъци, пикаене и плюене, дори някой/и ид*от пуши марихуана вътре и не се диша, като влезеш, но днес южният асансьор ме посрещна с голямо мазно и миризливо л*йно по средата!

Харесва ли ви? Хубаво ли е? Това е резултатът от вашите невъзпитани деца!







Колега не се дразни. Това са много специални йероглифи от племето на “Смирняците” . Един смирняк веднага се познава по много ясно различимите му потребности. Желанието му за хубаво и удобно приключва на входната врата. Всичко след нея за него няма значение. Може да е кално, надраскано или наачкано. А за малките смирняци се наблюдава и лека форма на агресия. Те вече нодят и йероглифи по кожата си от някъде 14 годишни.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

