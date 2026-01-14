ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л*йно в асансьор
Публикуваме го без редакторска намеса:
От доста време смятах да обърна внимание на това в какъв л*йнарник се превръщат асансьорите по транспортните преходи в Пловдив, но все се отказвах. До днес!
Случая е с асансьорите на подлеза до "Каспела". То не е драсканици, то не е мазане с бои върху бутоните, за да се запекат и да не могат да се натискат, боклуци, отпадъци, пикаене и плюене, дори някой/и ид*от пуши марихуана вътре и не се диша, като влезеш, но днес южният асансьор ме посрещна с голямо мазно и миризливо л*йно по средата!
Харесва ли ви? Хубаво ли е? Това е резултатът от вашите невъзпитани деца!
преди 6 мин.
0
