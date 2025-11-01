ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25Коментари (2)2367
© Plovdiv24.bg
Толкова ли е трудно да се регулира една светофарна уредба? Този въпрос постави читател на Plovdiv24.bg чрез сигнала си до медията ни:

"Здравейте, драга редакция. Вече мина повече от една година, откакто беше направен ремонтът на ул."Царевец".

Всяка сутрин и не само сутрин, а през целия ден се получават дълги опашки от автомобили, чакащи да преминат наляво към булевард "Пещерско шосе". Шофьорите разчитат на толерантността на другите шофьори да ги пуснат.

В резултат на това минават не повече от 2-3 автомобила, и то на огромен риск от катастрофа, понеже завиващите наляво трябва да внимават за автомобилите направо, преминаващите ученици, студенти, работници и други пешеходци.

Защо просто не се регулира светофарната уредба със зелен сигнал наляво, както е направено на други възлови кръстовища?

Тази улица свързва 3 големи квартала в града - "Смирненски", "Кючук Париж" и "Централен".

Като някаква "джунгла " е през целия ден и особено в пикови часове. Толкова ли е трудно да се регулира една светофарна уредба?"


Още по темата: общо новини по темата: 302
17.04.2025 Пловдивчанин: Безумие!
07.03.2025 Готов е проектът за разширение на втората част на ул. "Царевец"
08.01.2025 Връщат автобус 222 през ремонтираната улица "Царевец"
31.12.2024 Читател: Тези хора с тъпомер ли ги назначават?
25.12.2024 Върнаха автобусите по ул. "Царевец", ама не съвсем
24.12.2024 Пловдивчанин: Едно перфектно решение за регулиране на трафика
предишна страница [ 1/51 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Каква е идеята на едно цяло платно което е направено да не може да се използва?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив официално за фаталния сблъсък между два мотора
14:23 / 01.11.2025
Александър Секулов: То е като радиацията - облъчваме се, затова и...
11:34 / 01.11.2025
Прекрасно шествие в Пловдив по случай 1 ноември
11:12 / 01.11.2025
Нов асфалт в южната част на Пловдив
09:15 / 01.11.2025
Костадин Димитров: Днес се прекланяме за почит
08:10 / 01.11.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
07:35 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Световна черна хроника
Проектът Модър - Царевец
Денят на народните будители
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: