|Пловдивчанин: Сложете лява секция на този светофар!
"Здравейте, драга редакция. Вече мина повече от една година, откакто беше направен ремонтът на ул."Царевец".
Всяка сутрин и не само сутрин, а през целия ден се получават дълги опашки от автомобили, чакащи да преминат наляво към булевард "Пещерско шосе". Шофьорите разчитат на толерантността на другите шофьори да ги пуснат.
В резултат на това минават не повече от 2-3 автомобила, и то на огромен риск от катастрофа, понеже завиващите наляво трябва да внимават за автомобилите направо, преминаващите ученици, студенти, работници и други пешеходци.
Защо просто не се регулира светофарната уредба със зелен сигнал наляво, както е направено на други възлови кръстовища?
Тази улица свързва 3 големи квартала в града - "Смирненски", "Кючук Париж" и "Централен".
Като някаква "джунгла " е през целия ден и особено в пикови часове. Толкова ли е трудно да се регулира една светофарна уредба?"
