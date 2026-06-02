Откъртен от бурята снощи огромен клон от дърво затруднява придвижването на пешеходците по улица "Петко Д. Петков", видя репортер на Plovdiv24.bg. Точното място е до пешеходната пътека срещу Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.

Днес опасността от подобни инциденти е повишена. Почти цяла България е под жълт код за опасни валежи и гръмотевици. Предупреждението на НИМХ е в сила за 23 области, като най-интензивни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има и сериозни условия за градушки. Метеоролозите съветват да бъдете внимателни на пътя и да ограничите дейностите на открито.

Предупреждението е в сила за 23 области в страната: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Бургас.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, там има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21° - 22° в Източна България до 27° - 29° на места в югозападните райони.