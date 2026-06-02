През 2026 г. фестивалът "Черната кутия" празнува 20 години история. Създаден през 2007 г., през годините той преминава през различни етапи, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите и важни събития за международен театър и съвременен танц в България.

От днес, 2 юни, до 12 юни 2026 г. Пловдив ще бъде сцена на 20-ото юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц "Черната кутия". Събитието ще се проведе на сцените на Драматичен театър - Пловдив, Държавен куклен театър - Пловдив и галерия U P.A.R.K., представяйки спектакли и творчески срещи от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България.

Програмата стартира на днес със спектакъла "Khali – Арменски килим" на Рима Пипоян в Драматичен театър Пловдив - Камерна зала. Пет жени на сцената, символизиращи петте основни цвята на арменския килим, са частици от едно анонимно платно, което е преминавало от ръка на ръка през различни страни и векове, а днес е забравено. Дошло е времето да се припомни миналото и да се разкаже какво се е случило...

Рима Пипоян е сред пионерите на съвременния танц в Армения и се е утвърдила като новатор в своята област. Творбите ѝ често се впускат в теми като идентичност, емоция и екзистенциално търсене, създавайки представления, които са едновременно интелектуално стимулиращи и емоционално резониращи.

На 3 юни в Куклен театър - Пловдив ще бъдат представени две компании.

"Багажно отделение" на белгийската компания Dame de Pic е физически пътепис, маршрут на тялото в движение. Тяло във всички ситуации – в дискомфорт или близост, което си извоюва пространство или се измъква. В търсене на минимално оцеляване, в клаустрофобията на купето, всеки жест и всяко движение е преустройство на себе си, между сгъване и разгъване. Художественият директор на Dame de Pic, хореограф и изпълнител Карин Понтиес (Karine Ponties) е създала петдесет танцови произведения за трупата, сред които "Every Direction Is North" (наградена със "Златна маска" за най-добро представление за съвременен танц в Русия), "Holeulone" (най-добро танцово представление във френскоговоряща Белгия) и "Brutalis" (награда на SACD).

Испанската компания Cía Kiko López ще представи "Honest". "Черната кутия" селектира спектакъла на Кико Лопес на Choreographic Competition Bucles & Carme'n'Dansa (Bucles Festival, Валенсия). Гостуването е в партньорство с фестивала Bucles. Човек и предмет – чрез "оживяване" на предмета героят се потапя в предизвикателството да открие красивото в човешката природа. Заедно те преминават през игра, отхвърляне и себеприемане, разказани през един уязвим и искрен поглед.

На 5 юни ще бъде представен "ORB" на Vanhulle Dance Theatre – Великобритания. "ORB" е танцов дует, който изследва напрежението между връзка и дистанция. Когато светлината между две души трепти и привличането да преодолеем границите и да изследваме неизвестното става неустоимо, как ще намерим баланс в свят, който никога не спира да се движи? Основана през 2013 г. от творческите директори Лора Ванхул (Laura Vanhulle) и Оливър Ръсел (Oliver Russell), компанията Vanhulle Dance Theatre е базирана в Източна Англия и понастоящем е асоцииран партньор на Swindon Dance. Трупата съчетава съвременен танц с автентични бойни изкуства, създавайки динамичен физически език, който привлича публика и извън традиционните танцови среди.

4 юни – Творческа среща с Робърт Нърден – журналист и драматург (Великобритания)

9 юни – "НГСЕИ: Шепот на форми" – вечер на младите творци от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив. Фестивалът ще награди ученици от НГСЕИ в три категории: творба за "Драматичен театър", "Куклен театър" и "Невербален театър/Пантомима". "НГСЕИ: Шепот на форми" е мултижанрово сценично представление, което обединява пантомима, куклен театър и драматично изкуство в едно пътешествие отвъд думите.

11 юни – Творческа среща с Мариан Вълев – актьор, сценарист и режисьор.

12 юни – "Последният час на Мерилин Монро" – спектакъл на Народен театър "Иван Вазов", който ще ни потопи в разтърсващата история за последната психоаналитична сесия на д-р Ралф Грийнсън с незабравимата актриса и символ на Америка. Какво се случва след срещата им в нейния дом на 5 август 1962 г., та часове по-късно Мерилин е намерена мъртва? Какво води до трагичната развръзка? Пиесата на д-р Вивиан Праматароф-Хамбургер и проф. Андреас Хамбургер е създадена по автентични документи и събития. Тя разкрива истинската, драматична същност на голямата звезда, скрита зад фасадата на съблазнителната блондинка. Участват: Анна Кошко, Деян Донков, Думисан Карамански и Жорж Паликарски.

Пълна програма: https://bg.theblackboxfestival.com/programme2026

20-ото издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц "Черната кутия" се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.