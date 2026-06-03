Интервю, специално за Plovdiv24.bg, с проф. Едуард Тилкиян, нефролог.

Д-р Едуард Тилкиян е професор към ІІ Катедра по Вътрешни болести, секция Нефрология при Медицински университет - Пловдив. Работи и в Нефрологична клиника в УМБАЛ Каспела в Пловдив. Проф. Тилкиян има над 32 години медицински опит.

Проф. Тилкиян, колко важни са бъбреците за съществуването на човек? Каква е тяхната функция?

Бъбреците са един изключително важен орган за поддържане на организма, те имат основна очистваща функция. Много вредни вещества, остатъчни продукти от метаболизма, се изчистват чрез бъбреците. А също така бъбреците са важен ендокринен орган с производство на много хормони и подобни субстанции, които участват в регулирането на хомеостазата на човешкия организъм с поддържане на нивата на хемоглобина. Също така участват в електролитния баланс за алкално киселиното равновесие за калциофосфорната обмяна и за здравето на костите. Бъбреците са един много важен орган, без който човешкият организъм не може да съществува. Много важно значение имат и за поддържане на артериалното налягане.

Свеждаме това интервю на по-разбираемо за хората ниво, нека да не е супер професионално, ако е възможно! Какви вредни навици може да увредят нашите бъбреци?

Вредните навици са: на първо място, може би, прием на недостатъчно количество течности. Те са много важни за добрата функция на бъбреците.

Също така прекомерната употреба на сол много товари бъбреците и по този начин може да се повишава и артериалното налягане. Независимо от това каква е причината за високото артериално налягане, бъбреците винаги участват в поддържането на нормалните стойности. При най-различни бъбречни нарушения се нарушава тази регулация и пациентите започват да поддържат по-високи стойности на артериалното налягане, което се отразява на целия организъм.

Тоест, високото кръвно налягане е опасно, има риск и за увреждане на бъбреците?

Точно. Връзката е двупосочна. От една страна бъбречните заболявания водят до повишаване на артериалното налягане, от друга страна повишаването на артериалното налягане уврежда бъбреците.

Казахте да се поема голямо количество вода, но всеки организъм е различен. Има ли риск, ако пък прекалено много вода пием, не натоварваме ли така бъбреците?

Определено не е полезно и прекалено много вода да се консумира, но трябва да е едно умерено количество, особено в по-топлите месеци. Тогава трябва да се поемат и повече течности.

Да, също така и за солта може би има нещо такова, защото лятно време тялото се поти и може би лятото трябва малко по-голямо количество сол да се консумира, или?

Няма такава препоръка на поемане на по-голямо количество сол.

Просто не трябва да се прекалява със солта. В България се употребява прекалено много сол и затова ние сме на водещо място и по артериална хипертония, и по сърдечно съдови заболяване.

Кои са най-честите проблеми, свързани с дейността на бъбреците?

Бъбречните инфекции са едни от най-честите инфекции в човешкия организъм, те са доста неприятни. Но те обикновено не водят до по-сериозно увреждане на бъбречната функция. Най-сериозни увреждания на бъбречната функция се получава от захарния диабет и лошия контрол на захарния диабет. Съответно това води до много сериозен риск от бъбречно увреждане и достигане и до по-напреднали стадии на бъбречна недостатъчност, съответно и до нуждата от хемодиализно лечение.

Има ли разлика между хронична бъбречна болест и хронична бъбречна недостатъчност, или е едно и също?

Хронична бъбречна недостатъчност е по-старият термин. Той обхваща по-напреднали състояния на бъбречно увреждане. Докато съвременният термин е хронично бъбречно заболяване, с който термин се обхващат всички възможни бъбречни увреждания, които в следващите етапи могат да прогресират и до по-сериозно увреждане на бъбречната функция. Сега се предпочита термина хронично бъбречно заболяване, който до голяма степен е заместил по-стария термин - хронична бъбречна недостатъчност.

Какви са симптомите? Как можем да разберем, че имаме някакво заболяване на бъбреците? Циститът един от тези симптоми ли е?

Не винаги. Циститът е може би най-честото увреждане на уриналната система.

Доста неприятен, най-често се среща при по-млади жени, но обикновено циститът не води до по-трайни бъбречни увреждания. Когато има рецидивиращи цистити, причините за тях са различни бъбречни аномалии, които могат да доведат и до по-сериозно бъбречно увреждане. Така че наличието на цистит, особено на по-чести рецидивиращи цистити, изисква по-внимателен преглед и уточняване на причината за цистита от нефролог.

Какви други симптоми може да се появят, за да знаем, че нещо се случва с бъбреците ни?

Основни симптоми на бъбречното заболяване са артериалната хипертония. Също наличието на отточен синдром е типичен за хроничните бъбречни заболявания. Но трябва да се има предвид, че една голяма част от бъбречните заболявания в по-ранните стадии, именно тези стадии, които са и по-лечими и обратими, са свързани само с лабораторни отклонения, които не дават никакви симптоми.

И затова е много важно, особено при пациенти, които са със захарен диабет, пациенти с артериална хипертония, да бъдат по-старателно изследвани, да бъдат изследвани и кръвните показатели за бъбречната функция. Защото, както казах, едни от най-сериозните бъбречни заболявания, които водят и до по-напредело бъбречно увреждане, в началните стадии нямат клинични симптоми. Имат само лабораторни отклонения.

Какво още е важно да знаем, за да поддържаме бъбреците си здрави и трябва ли да се правят профилактични прегледи?

Профилактични прегледи е необходимо да се правят, особено при наличие на артериална хипертония, на захарен диабет. Много е важно при наличие на бъбречни заболявания в семейството да се правят също профилактични изследвания, защото има бъбречни болести, които са с генетично предразположение. Много от тях, както казах, в началните стадии са основно с лабораторни отклонения, които задават някакви клинични симптоми.

Нямаме ли национални програми за профилактични прегледи на бъбреците?

За масови профилактични прегледи на бъбреците няма национални програми. Но има изисквания за изследване при диабетици, също така и при всички пациенти с артериална хипертония. При тях трябва да бъде проследявана бъбречната функция.

До какви усложнения може да доведат не излекувани бъбречни заболявания?

Не излекуваните и неадекватно лекуваните бъбречни заболявания могат да доведат до прогресия на бъбречното заболяване и да се достигне до нуждата от хемодиализно лечение. С недобре контролираното хронично бъбречно заболяване с повишен риск от влошен контрол на високото артериално налягане и съответно до сърдечно-съдови инциденти, исхемична болест на сърцето, инфаркти, мозъчни инсулти.

Как влияят диетата на бъбреците?

Диетата е основен момент в лечението на всички хронични бъбречни заболявания. На първо място най-вече трябва да се ограничи приема на готварска сол. Също така, при по-напредналите стадии на хронично бъбречно заболяване, е необходимо да се ограничи и белтъчния внос. Много важно е да се контролира и нивото на серумните липиди, тъй като при хроничното бъбречно заболяване се наблюдават и доста отклонения в липидния профил на пациента.

Нека кажем ясно каква е тенденцията у нас, и в световен мащаб, за заболявания на бъбреците? Стават ли все повече и повече болните? На какво се дължи това?

Процентът на болните с хронични бъбречни заболявания непрекъснато расте в световен мащаб. Може да кажем, че страните от Източна Европа, Югоизточна, най-вече, и България специално, са с относително по-висок процент на хронично бъбречно заболяване сред населението.

Съответно по-високият процент на хронично бъбречно заболяване сред населението води и до повишаване на сърдечно съдовите заболявания.

Какви още съвети можем да дадем на хората? Нещо, което да им кажете вие като послание?

Посланието е най-вече към пациенти, които са с артериална хипертония. Те задължително трябва да проследяват и бъбречната функция. От голямо значение е и здравословният начин на живот, като контрол на телесното тегло, при пациенти със захарен диабет. Изключително важно е да има контрол на захарния диабет, защото диабетът и артериалната хипертония са сред водещите причини за развитие и прогресия на хронично бъбречно заболяване.

Кои възрасти са най-уязвими?

С напредването на възрастта се увеличава и процентът на хроничните бъбречни заболявания. Особено важно е при по-млади пациенти, които са с артериална хипертония и захарен диабет, бъбречната функция да се проследява по-изкъсо и то при специалист-нефролог, защото ранното установяване на хронично бъбречно заболяване при тези състояния е много важно. Колкото по-рано се установи наличието му, толкова и нещата са обратими.

Има едни задължителни прегледи, които се правят на малките деца, след 6-я месец, свързани с бъбречната функция, доколкото знам. Това така ли е все още? Няма ли риск да се видят някои аномалии при положение, че все още тези органи не са съвсем оформени в тази възраст? Тогава може да се предприемат някакви грешни стъпки, евентуално?

По отношение на педиатричната нефрология не съм много навътре в проблематиката, но ранното установяване на някоя бъбречна аномалия би имало голямо значение за проследяването и за лечението на тези пациенти.

Но тези органи не търпят ли развитие като оформяне през годините?

Те търпят развитие, нарастват по големина, както и всички други човешки органи. Но когато има някаква бъбречна аномалия, колкото по-рано тя бъде установена, толкова по-добре. Още повече, че има бъбречни аномалии, които, ако се установят по-рано, подлежат и на някаква хирургична интервенция.

Това, което трябва да спомена като последно е, че човек не трябва да забравя, че има и бъбреци и трябва да се грижи за тях.

Това послание не е само към хората, но и към всички колеги, лекари. Трябва да се обръща внимание на бъбречната функция, особено, когато има някакво бъбречно увреждане, бъбреците стават много уязвими от всякакъв вид повреждащи фактори.